Умер композитор Евгений Крылатов

08.05.19 14:01

© РИА Новости. Сергей Мальгавко

8 мая. Interfax-Russia.ru - Автор музыки к мультфильмам "Умка" и "Простоквашино", фильму "Приключения Электроника" композитор Евгений Крылатов ушел из жизни на 86-м году.

"Евгений Павлович скончался сегодня утром в Москве", - сообщили "Интерфаксу" в "Союзмультфильме" в среду.

В Союзе композиторов также подтвердили эту информацию.

Народный артист РФ Евгений Крылатов родился в 1934 году. Является автором музыки более чем к 160 фильмам и мультфильмам.

Написал музыку к мультипликационным фильмам "Умка", "Дед Мороз и лето", "Трое из Простоквашино", а также кинокартинам "Смятение чувств", "С любимыми не расставайтесь", "Достояние республики", "Чародеи", "Приключения Электроника", "Гостья из будущего" и другим.

В частности, среди его работ - "Крылатые качели", "Три белых коня", "Прекрасное далёко" и другие.

К.Крылатов сотрудничал с Евгением Евтушенко, Беллой Ахмадулиной, Робертом Рождественским, Юрием Энтиным и другими.

Является лауреатом государственной премии СССР, обладателем Ордена Почета и других наград.