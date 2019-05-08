|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
08.05.19 14:01
Умер композитор Евгений Крылатов
"Евгений Павлович скончался сегодня утром в Москве", - сообщили "Интерфаксу" в "Союзмультфильме" в среду.
В Союзе композиторов также подтвердили эту информацию.
Народный артист РФ Евгений Крылатов родился в 1934 году. Является автором музыки более чем к 160 фильмам и мультфильмам.
Написал музыку к мультипликационным фильмам "Умка", "Дед Мороз и лето", "Трое из Простоквашино", а также кинокартинам "Смятение чувств", "С любимыми не расставайтесь", "Достояние республики", "Чародеи", "Приключения Электроника", "Гостья из будущего" и другим.
В частности, среди его работ - "Крылатые качели", "Три белых коня", "Прекрасное далёко" и другие.
К.Крылатов сотрудничал с Евгением Евтушенко, Беллой Ахмадулиной, Робертом Рождественским, Юрием Энтиным и другими.
Является лауреатом государственной премии СССР, обладателем Ордена Почета и других наград.
|
Interfax-Russia.ru – Специалисты изучают данные "черных ящиков" совершившего жесткую посадку в "Шереметьево" Superjet. По мнению экспертов, катастрофа произошла из-за ошибок экипажа.
.
Interfax-Russia.ru – Самолет Superjet жестко приземлился в "Шереметьево" и загорелся. Погиб 41 человек. Эксперты считают, что причиной ЧП мог стать непрофессионализм экипажа или погодные условия.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket