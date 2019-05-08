Путин требует усилить контроль за закупками для нацпроектов, чтобы в конкурсах не побеждали "свои"

08.05.19 16:03

© РИА Новости. Алексей Дружинин

8 мая. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин потребовал от Федеральной антимонопольной службы ужесточить контроль за закупками в рамках нацпроектов и пресечь практику формирования контрактов под "карманные компании".

Выступая на Совете по стратегическому развитию, президент констатировал, что конкурсные задания на закупку машин и оборудования в рамках нацпроектов нередко "пишутся под своих" и имеют высокий риск срыва контракта.

"Важно обеспечить равные возможности и справедливые условия участия в реализации нацпроектов (...). Поясню на конкретном примере. Не раз подчеркивалось, что одна из системных задач нацпроектов - сформировать в России мощный дополнительный спрос на промышленную и высокотехнологичную продукцию, прежде всего, отечественную, дать нашим предприятиям уникальную возможность закрепиться на собственном рынке и начать в конечном итоге ее экспорт", - подчеркнул В.Путин.

Как отметил президент, "для того, чтобы эта возможность работала, нужно действовать в конкурентной среде, однако на практике - и различные контролирующие органы это фиксируют - появляются искусственные барьеры".

"Так, технические задания по некоторым видам машин и оборудования буквально искусственно "рисуются" под конкретного производителя, иногда и зарубежного. При этом другие компании, по сути, задвигаются на периферию, у них нет шансов выиграть в таких конкурсах, они подчас даже не могут в них участвовать, так прописаны условия этих конкурсов", - утверждает В.Путин.

По его словам, "побеждают в данном случае не лучшие, а свои, далеко не с оптимальными предложениями, с высоким риском срыва заказа".

Президент призвал: "Такую сомнительную практику прошу пресечь, получать заказы должен не тот, кто ближе к распорядителям средств, а кто дает лучшие предложения по качеству, по цене и надежности".

"Прошу ФАС серьезно усилить контроль за такими закупками, регулярно информировать и вашего покорного слугу, и председателя правительства по этой теме", - сказал В.Путин.

Президент заявил также, что "Минфин и Казначейство должны в конце года проанализировать закупочную кампанию в рамках нацпроектов на местах и представить соответствующий доклад".

"Эти и другие материалы станут основой для подведения итогов и объективной оценки деятельности всех уровней власти", - сказал В.Путин.