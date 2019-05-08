С учетом проведенного в СИЗО времени, Кокорину осталось отбыть 7,5 месяцев наказания, Мамаеву - 6,5 месяцев

08.05.19 16:56

© РИА Новости. Евгений Биятов

8 мая. Interfax-Russia.ru - Пресненский суд Москвы засчитал время нахождения футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, а также других фигурантов дела под стражей в период предварительного и судебного следствий.

Как отмечается в приговоре суда, день, проведенный в СИЗО, засчитывается подсудимым за 1,5 дня в колонии общего режима.

Таким образом, братьям Александру и Кириллу Кокориным осталось отбыть по 7,5 месяцев, а Павлу Мамаеву и Александру Протасовицкому - по 6,5 месяцев. Как решил суд, отбывать наказание все они будут в колонии общего режима.

Пресненский суд Москвы в среду приговорил Кокориных к 1,5 годам лишения свободы, П.Мамаева и Д.Протосовицкого к 1 году и 5 месяцам колонии.

Согласно приговору, осужденные останутся под арестом до его вступления в законную силу.