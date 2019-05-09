Участники "Бессмертного полка" смогут увековечить своих героев в мультимедийной "Дороге памяти" - Минобороны РФ

09.05.19 12:37

© РИА Новости. Варвара Гертьеполк

9 мая. Interfax-Russia.ru - Все участники акции "Бессмертный полк" смогут загрузить на интернет-портал "Дорога памяти" фотографии своих родственников, прошедших дорогами Великой Отечественной войны, сообщает российское ведомство.

"Уже через год, к 75-летию Великой Победы, эти фотографии навечно отобразятся в уникальной мультимедийной галерее филиала Центрального музея Вооруженных сил РФ "Дорога памяти". Открытие музея состоится 9 мая следующего года", - сказано в сообщении, поступившем в "Интерфакс" в четверг.

Проект объединит в себе десятки миллионов фотографий фронтовиков, работников оборонных предприятий, партизан, жителей блокадного Ленинграда.

"На сервис "Дорога памяти" фотографии своих родственников, воевавших на фронте или трудившихся в тылу, может внести каждый желающий", - информирует Минобороны.

Здесь отмечают, что при отсутствии доступа к сети Интернет сведения об участнике войны также можно направить через ближайший военный комиссариат или по почтовому адресу: 119160, г. Москва, Большой Знаменский пер., д.8/1 с пометкой "Дорога памяти".

Консультативную поддержку участников проекта по вопросам направления сведений через военные комиссариаты или почтой можно будет получить по телефонам горячей линии: 8-(495)-696-71-32, 8-(495)-696-71-36.

Сообщается, что за две недели работы сайта "Дорога памяти" его посетители загрузили более 150 тысяч фотографий и данных фронтовиков.

"Работа по сбору и оцифровке личных дел участников Великой Отечественной войны также ведется во всех военных комиссариатах страны. Вся информация также будет размещена на сайте "Дорога памяти", а затем передана в мультимедийную галерею филиала Центрального музея Вооружённых сил в Подмосковье", - сообщает военное ведомство.