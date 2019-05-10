Коллеги Доренко назвали его очень талантливым и неординарным журналистом

10.05.19 10:41

© РИА Новости. Михаил Климентьев

10 мая. ИНТЕРФАКС - Талант и уникальность журналиста, главного редактора радиостанции "Говорит Москва" Сергея Доренко признавали как его поклонники, так и те, кто относился к нему негативно, заявил гендиректор радиостанции Владимир Мамонтов.

"Умер совершенно уникальный журналист. Занимал совершенно особое место в отечественной журналистике. Одни его любили, другие, мягко скажем, не любили, но то, что это в высшей степени талантливый, профессиональный, яркий и штучный человек, это понимали и признавали все", - сказал В.Мамонтов "Интерфаксу" в четверг.

"У него был свой круг поклонников, они сейчас без всяких напоминаний и официальщины цветы принесли к зданию радиостанции и портрет его поставили, им будет не хватать Доренко", - добавил он.

По словам В.Мамонтова, все, кого С Доренко "зацепил", осиротели. "А он зацепил многих, это он умел. Он всегда был пастухом, он так шутил: "Серёжа-пастушок, который ведёт за собой слушателей", а на самом деле так оно и было, он это умел", - сказал В.Мамонтов.

Пока информации о дате и месте похорон журналиста нет. "Ждём", - сказал В.Мамонтов.

"Причины (смерти - ИФ) нет, есть только подозрение, что ему плохо стало за рулём мотоцикла, и таким образом он попал в аварию", - сказал гендиректор "Говорит Москва".

Ужасной новостью назвал смерть С.Доренко глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.

"Я хорошо знал Сергея, мы с ним по очереди делали репортажи в программу "Время" ещё с самых первых съездов народных депутатов. Только пару недель назад он выступал в Домжуре, собрал полный зал", - сказал В.Соловьев "Интерфаксу".

По его словам, к творчеству С.Доренко можно относиться по-разному. "Но, несмотря ни на что, это был - ужасное слово "был" - один из самых талантливых и харизматичных журналистов в России", - отметил он.

"Огромная потеря для всех нас. Глубокие соболезнования семье, коллегам и друзьям Сергея", - добавил глава СЖР.

Со своей стороны глава Союза журналистов Москвы Павел Гусев считает, что "Доренко был одним из самых ярких, своеобразных журналистов нашей новой России".

"Он был очень талантливый, совершенно неординарный по умению создавать образы, описывать ситуации", - сказал П.Гусев "Интерфаксу".

По словам П.Гусева, у С.Доренко "были в жизни сложнейшие перипетии, связанные и с олигархами, и с властью", в которых журналист "занимал разную позицию".

"Занимал разную позицию и в журналистском сообществе, где к нему по-разному относились. Но он был очень талантливый, своеобразным, неординарным", - сказал П.Гусев.

"Когда такие люди уходят, конечно, это трагедия, потому что уходит целый пласт журналисткой эпохи и мастерства. Такие люди уже вряд ли появятся", - считает глава СЖМ.

В то же время, по словам П.Гусева, С.Доренко "был очень неоднозначный". "Я могу честно сказать, что я в своей истории в отношениях с ним не раз в открытую говорили, я приходил к нему на программы и в открытую говорил, что думаю о нем, он пытался против меня выступать. Это были достаточно жуткие дискуссии. Какое-то время мы с ним не разговаривали, какое-то время мы с ним общались. Знаете, с одной стороны он журналист, а с другой - всегда шел на какую-то провокацию", - вспомнил глава СЖМ.

"Это очень неординарный и необычный в журналистике человек с очень специфическими качествами, настоящий профессионал, у него была его, только ему присущая манера", - отметил П.Гусев.

В свою очередь главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов сказал, что С.Доренко был талантливейшим радиожурналистом, настоящим маяком в своей профессии.

"Сережа был очень талантливый, но это такая натура, когда один человек является собой целую радиостанцию. Он одинокий волк, он не может работать в команде. И в этом его грандиозное преимущество, потому что команда всегда ровняется по последнему верблюду, а он был и первым и последним верблюдом в своей команде",- сказал А.Венедиктов в эфире "Эха Москвы" в четверг.

"Он был, может быть, самым талантливым радиожурналистом в прямом эфире, когда он мог на себе тащить весь эфир. Работал всегда стоя, не сидел, чтобы, говорил, воздуху было больше в лёгких", - рассказал А.Венедиктов.

По его словам, на С.Доренко, когда он работал на "Эхе Москвы" "каждый день, и власть, и оппозиция жаловались", а "он всегда был свой, он никогда не был чей-то, всегда был свой".

"Мы потеряли талантливый радийный маяк", - сказал главред "Эха Москвы".

"Я ужасно переживаю и постоянно возвращаюсь к этой истории с мотоциклом. Он, видимо, умер на мотоцикле, из того, что мне говорят. Он потерял сознание, ещё рулил, уже потеряв сознание, и врачи не смогли ничем помочь, не от удара он погиб, он погиб, сидя на мотоцикле", - сказал А.Венедиктов.

Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, секретарь Союза журналистов России Леонид Левин выразил соболезнование родным и близким С.Доренко.

"Наша страна потеряла талантливого журналиста. Сергей был человеком сложных взглядов и непростого характера, однако никто не станет отрицать, что он был исключительно одарённым автором и признанной звездой отечественного медиапространства", - сказал Л.Левин журналистам.

Он добавил, что "в эти тяжёлые минуты хочется пожелать всем для кого он был дорог душевной крепости и стойкости в перенесении этой тяжёлой утраты". "Соболезную родным и близким Сергея", - сказал Л.Левин.

Ранее стало известно, что Сергей Доренко попал в ДТП. Прибывшие на место трагедии медики констатировали клиническую смерть журналиста.

В свою очередь информированный источник сообщил "Интерфаксу", что смерть известного журналиста Сергея Доренко наступила от естественных причин, а не в силу травм полученных при падении с мотоцикла.

"Гибель С.Доренко не связана непосредственно с падением с мотоцикла. Не приходится сомневаться в естественных причинах. По предварительным данным, у журналиста случился приступ острой сердечной недостаточности, его сердце остановилось, и он не мог удержаться на мотоцикле. Травмы, полученные при падении с мотоцикла, не носили критического характера", - сказал источник.

Прибывшие на место медики попытались реанимировать журналиста. Однако реанимационные мероприятия не увенчались успехом.

"По факту ДТП дополнительные проверки проводиться, скорее всего, не будут. Криминального характера в смерти журналиста нет", - сказал источник.

Со своей стороны другой источник подчеркнул, что С.Доренко был трезв. "Алкоголя в крови у С.Доренко не обнаружено", - сказал собеседник "Интерфакса".