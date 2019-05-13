Грозы пройдут в Москве в первой половине недели, к выходным станет солнечнее и прохладнее

13.05.19 11:29

© РИА Новости. Михаил Фомичев

13 мая. Interfax-Russia.ru - Дождливая среда и прохладный, но солнечный конец недели прогнозируются в Московском регионе, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В Москве и Московской области "невыносимая" в кавычках июльская жара завершилась, и на этой неделе уже не вернется. В понедельник и вторник москвичи будут жить в июньской погоде: ночью +12...14 градусов, днем +22...24 градуса, в среду +20...22 градуса. Однако в дальнейшем температура понизится", - сказал Р.Вильфанд агентству в понедельник.

С понедельника по среду в Московском регионе прогнозируются осадки и грозовая деятельность. Если 13-14 мая дожди пройдут местами, то в среду, 15 мая, дождь заметно усилится, гроза пройдет на значительной территории Москвы и Московской области. При грозе ожидается усиление ветра в порывах до 12-17 м/с.

В четверг, 16-го мая, погода начнет меняться. Ветер сменит направление с преимущественно южного на северный. Дождевые тучи уйдут, выглянет солнце, однако температура понизится.

"Сказать, что заметно похолодает, нельзя - все-таки температура достаточно комфортная: 16 мая около нормы: днем +18...20 градусов, по области +15...20, ночью +7...9 градусов. В пятницу и субботу днем +18...20 градусов, но по ночам уже +4...8. Эта температура близка к норме или ниже нормы на 1-2 градуса", - сказал Р.Вильфанд.

Атмосферное давление в течение недели заметно меняться не будет, оставаясь в диапазоне чуть выше и около нормы. "Изменение давления незначительное, метеочувствительным людям можно не беспокоиться", - добавил собеседник агентства.

Первая декада мая в Москве по температуре оказалась заметно выше нормы. Как отмечал Р.Вильфанд, в отдельные дни температурный фон в столичном регионе больше соответствовал не маю, а июлю.