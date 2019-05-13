Мосгорсуд 14 мая проверит законность возвращения прокурору дела бывшего главбуха "Седьмой студии" Масляевой

13.05.19 11:37

© РИА Новости. Антон Денисов

13 мая. Interfax-Russia.ru - Мосгорсуд 14 мая рассмотрит жалобы на решение Мещанского суда Москвы о возврате уголовного дела бывшего главного бухгалтера автономной некоммерческой организации (АНО) "Седьмая студия" Нины Масляевой в прокуратуру.

"Апелляционные представление прокуратуры и жалоба защиты назначены к рассмотрению на 14 мая в 14:00 мск", - сообщили в понедельник "Интерфаксу" в суде.

Мещанский суд 11 апреля по собственной инициативе вернул уголовное дело Н.Масляевой прокурору.

Согласно постановлению судьи Татьяны Изотовой, свое решение она мотивировала тем, что при составлении обвинительного заключения в нем были допущены нарушения - в частности, "не конкретизирована роль Масляевой" в совершенном преступлений.

Государственное обвинение и защита обвиняемой не согласились с решением и подали жалобы в Мосгорсуд.

Н.Масляевой, как и другим фигурантам дела "Седьмой студии", вменяется хищение 133 млн бюджетных рублей, выделенных в 2011-2014 годах основанной режиссером Кириллом Серебренниковым АНО на реализацию проекта по популяризации и развитию современного искусства "Платформа" (ч. 4 ст. 159 УК РФ).