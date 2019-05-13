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13.05.19 11:37
Мосгорсуд 14 мая проверит законность возвращения прокурору дела бывшего главбуха "Седьмой студии" Масляевой
"Апелляционные представление прокуратуры и жалоба защиты назначены к рассмотрению на 14 мая в 14:00 мск", - сообщили в понедельник "Интерфаксу" в суде.
Мещанский суд 11 апреля по собственной инициативе вернул уголовное дело Н.Масляевой прокурору.
Согласно постановлению судьи Татьяны Изотовой, свое решение она мотивировала тем, что при составлении обвинительного заключения в нем были допущены нарушения - в частности, "не конкретизирована роль Масляевой" в совершенном преступлений.
Государственное обвинение и защита обвиняемой не согласились с решением и подали жалобы в Мосгорсуд.
Н.Масляевой, как и другим фигурантам дела "Седьмой студии", вменяется хищение 133 млн бюджетных рублей, выделенных в 2011-2014 годах основанной режиссером Кириллом Серебренниковым АНО на реализацию проекта по популяризации и развитию современного искусства "Платформа" (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
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