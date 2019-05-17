Арестован дебошир, подравшийся с экипажем самолета в новосибирском аэропорту

17.05.19 13:35

Фото пресс-службы Западно-Сибирского СУ на транспорте СК РФ

17 мая. Interfax-Russia.ru - Суд в Новосибирской области избрал меру пресечения в виде заключения под стражу 36-летнему мужчине за драку на борту самолета, сообщает Западно-Сибирское СУ на транспорте СКР в четверг.

"Сегодня Обским городским судом Новосибирской области рассмотрено и удовлетворено ходатайство следствия об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 14 мая подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения на борту самолета, вылетавшего в Москву из Новосибирска, "грубо нарушил общественный порядок, высказывая в адрес окружающих лиц нецензурные выражения и демонстрируя пренебрежительное отношение к пассажирам и экипажу борта воздушного судна".

Члены экипажа пытались пресечь действия подозреваемого, но, не реагируя на их замечания, пассажир ударил командира воздушного судна, второго пилота и бортпроводника.

Экипаж вызвал сотрудника полиции. При попытке доставить подозреваемого в дежурную комнату для составления протокола об административном правонарушении, он публично оскорбил полицейского.

В итоге задержанный стал сначала фигурантом уголовного дела о хулиганстве (ч.2ст.213), а затем и дела об оскорблении представителя власти (ст. 319 УК РФ).