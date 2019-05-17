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Участок СВХ от Ярославского до Дмитровского шоссе построят к 2022 году

© РИА Новости. Владимир Астапкович
17 мая. Interfax-Russia.ru - Строительство участка Северо-Восточной хорды (СВХ) от Ярославского до Дмитровского шоссе начнется этим летом, заявил первый заместитель руководителя департамента строительства Москвы Петр Аксенов.

"К настоящему времени завершается разработка проектной документации по участку Северо-Восточной хорды от Ярославского до Дмитровского шоссе. Это один из самых сложных участков, здесь нам придется освобождать дополнительные площадки, переносить огромное количество коммуникаций", - заявил Аксенов журналистам в пятницу.

При этом он подчеркнул, что строительство на этом участке хорды начнется уже этим летом.

"Завершить строительство этого участка мы предполагаем в 2022 году", - добавил Аксенов.

Как сообщалось, в пятницу мэр Сергей Собянин открыл участок СВХ от Щелковского шоссе от Лосиноостровской улицы.

"Это гигантская эстакада в 2,5 км, одна из самых крупных в городе", - сказал градоначальник.

Общая протяженность СВХ составит 35 км, она пройдет от дороги Москва-Петербург с западной стороны Октябрьской железной дороги, вдоль Московского центрального кольца до новой развязки на МКАД на пересечении с магистралью Вешняки-Люберцы. Фактически трасса соединит крупные автомобильные магистрали северо-восточной части города - Измайловское, Щелковское, Дмитровское, Алтуфьевское и Открытое шоссе, снизив транспортную нагрузку на центр, Третье транспортное кольцо и МКАД.

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