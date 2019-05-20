Павильон "Земледелие" на ВДНХ откроется после реставрации в мае

20.05.19 12:39

© РИА Новости. Максим Блинов

20 мая. Interfax-Russia.ru - Павильон "Земледелие" на ВДНХ планируется открыть после реставрации до конца мая, сообщили в понедельник в пресс-службе выставки.

В отреставрированном павильоне откроется Центр славянской письменности "Слово", посвященный истории кириллической письменности, добавили в пресс-службе.

Павильон N58 "Земледелие" (бывший павильон "Украинская ССР") был построен по проекту архитектора Алексея Тация в 1954 году. В первое десятилетие работы в павильоне размещалась экспозиция, посвященная достижениям Украины, позднее - выставка достижений сельского хозяйства.

Там отметили, что реставрация павильона началась по программе возрождения ВДНХ. В 2014 году в павильоне провели неотложные противоаварийные работы. Позже специалисты приступили к воссозданию интерьеров, фасадов, кровли, входных групп, витражей и позолоченного шпиля со звездой. Реставраторы также вернули исторический облик витражу "Переяславская рада" и гербу из смальты на входе павильона.

Масштабная реставрация на ВДНХ проводится уже несколько лет, сейчас в работе находятся несколько десятков объектов. Основные работы там планируется закончить в 2019 году.

После реставрации на ВДНХ уже открылись многие знаковые объекты. В частности, завершена реставрация арки главного входа, восстановлена историческая часть павильона "Казахстан" (ранее павильон N11 "Металлургия"), открыты обновленный павильон N34 "Космос" и фонтан "Золотой колос". Кроме того, завершена реставрация четырех скульптурных композиций "Рабочий и Колхозница" и золотой звезды на шпиле павильона N1 "Центральный".