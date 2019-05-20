Москвичей ждут июльская жара в среду и грозовые ливни в четверг

20.05.19 16:20

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

20 мая. Interfax-Russia.ru - Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, какая погода ждет жителей Московского региона на этой неделе: сначала жара, затем гроза и небольшое похолодание.

"Погодная ситуация на этой неделе будет необычной. Если в понедельник погода июньская, то во вторник она будет соответствовать самому началу июля, а в среду - самой жаркой шестой пятидневке июля. В цифрах это +21...23 в понедельник, +23...25 во вторник и +25...27 в среду, настоящая жара", - сказал Вильфанд "Интерфаксу" в понедельник.

Осадков до среды включительно не ожидается.

Тем не менее, уже в четверг, 23 мая, погода резко изменится - через Москву днем пройдет холодный атмосферный фронт. Он принесет ливневые дожди с грозами и ветром в порывах до 12-17 м/с. Температура начнет снижаться.

В пятницу и субботу Москва окажется в тылу холодного фронта, местами пройдут небольшие осадки. Столбики термометров днем покажут всего +15...20 градусов, а ночью опустятся до +5...10 градусов. По сравнению с жаркой средой температура к пятнице опустится на 8-10 градусов.

"Таким образом, в пятницу мы возвращаемся из июля в май, причем по климату - в первую декаду мая. Температура будет ниже климатической нормы на 2-3 градуса", - сказал Вильфанд.

Собеседник агентства добавил, что жаркой погода будет также и в Санкт-Петербурге. В северную столицу жара, а затем холодный фронт придут раньше: там пик высокой температуры ожидается во вторник, причем до аномальной отметки в +28 градусов, а в среду начнутся дожди с резким падением показателей термометров на 8-10 градусов.