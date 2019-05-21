Последние звонки в Москве пройдут при сухой, но прохладной погоде

21.05.19 12:18

© РИА Новости. Виталий Белоусов

21 мая. Interfax-Russia.ru - Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде в пятницу во время традиционного последнего звонка, который пройдет в московских школах.

"Прогнозируем, что днем 24 мая осадков не ожидается, переменная облачность. Будет северо-восточный ветер, и погода будет вполне свежей, прохладной", - сказал Вильфанд "Интерфаксу" во вторник.

23 мая, как сообщалось, в Москве пройдут ливни с грозами - их принесет холодный атмосферный фронт.

Ночь на 24 мая, по текущим расчетам, будет холодной - в столице +4...9 градусов, а в некоторых районах Подмосковья столбики термометров будут стремиться к нулевой отметке до 0...+2.

В утренние часы 24 мая около 9:00, когда начнутся мероприятия во дворах перед школами, воздух в Москве не успеет прогреться выше +10...12 градусов, а в Подмосковье будет еще холоднее.

Тем не менее, ближе к обеду 24 мая солнце разогреет землю, и температура воздуха в столице поднимется до максимальных отметок +16...21 градус.