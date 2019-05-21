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21.05.19 12:18
Последние звонки в Москве пройдут при сухой, но прохладной погоде
"Прогнозируем, что днем 24 мая осадков не ожидается, переменная облачность. Будет северо-восточный ветер, и погода будет вполне свежей, прохладной", - сказал Вильфанд "Интерфаксу" во вторник.
23 мая, как сообщалось, в Москве пройдут ливни с грозами - их принесет холодный атмосферный фронт.
Ночь на 24 мая, по текущим расчетам, будет холодной - в столице +4...9 градусов, а в некоторых районах Подмосковья столбики термометров будут стремиться к нулевой отметке до 0...+2.
В утренние часы 24 мая около 9:00, когда начнутся мероприятия во дворах перед школами, воздух в Москве не успеет прогреться выше +10...12 градусов, а в Подмосковье будет еще холоднее.
Тем не менее, ближе к обеду 24 мая солнце разогреет землю, и температура воздуха в столице поднимется до максимальных отметок +16...21 градус.
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