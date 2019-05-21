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21.05.19 12:56

Кремль не будет вмешиваться в конфликт в "Коммерсанте", это - корпоративный вопрос

© РИА Новости. Илья Питалев
21 мая. Interfax-Russia.ru - В Кремле с уважением относятся к редакции "Коммерсанта", хорошо знают журналистов, фигурирующих в ситуации с увольнением, но считают это корпоративным вопросом издания и не намерены в него вмешиваться.

"Мы очень уважаем редакцию "Коммерсанта" за высокопрофессиональный подход. Не совсем соглашаемся, но, тем не менее, действительно уважаем профессионализм редакции. Мы также хорошо знаем журналистов, которые фигурируют в этой истории", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам во вторник.

"С Ваней Сафроновым (корреспондент "Коммерсанта" - ИФ) мы работали еще, когда Путин был председателем правительства в Белом доме. Это один из самых талантливых и профессиональных журналистов, которых мы знаем. Но, вместе с тем все, что происходит между этими журналистами - это исключительно корпоративный вопрос этого издания. И мы не считаем себя вправе и не имеем ни малейшего намерения каким-либо образом вмешиваться в эти процессы", - подчеркнул Песков.

Вместе с тем, он отметил, что в Кремле следят за развитием ситуации в газете.

"Коммерсант" - это очень авторитетное издание, качественное, высокопрофессиональное, которое наряду с другими естественно самым активным образом освещает деятельность президента. В этой связи, конечно, мы не можем без интереса и внимания оставлять такие процессы, которые происходят в редакции", - пояснил пресс-секретарь президента.

В то же время он отказался комментировать слухи и публикации о возможных кадровых перестановках.

"Мы слухами не занимаемся и не комментируем, тем более кадровые слухи. Вы знаете, что Валентина Ивановна возглавляет Совет Федерации, активно работает, а что касается слухов в публикации - мы не комментируем", - сказал Песков.

Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос журналиста, встречался ли Владимир Путин со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко и обсуждался ли вопрос об ее уходе с должности.

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