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21.05.19 14:02

Собянин рассказал о программе благоустройства московских набережных в 2019 году

© РИА Новости. Владимир Песня
21 мая. Interfax-Russia.ru - Реализация большой городской программы благоустройства берегов Москвы-реки продолжится в 2019 году, заявил мэр столицы Сергей Собянин во вторник.

"Нашу работу можно разделить на две части. Во-первых, мы приводим в порядок исторические набережные. И, во-вторых, на месте бывших промзон и полузаброшенных территорий создаем новые набережные для отдыха у воды", - написал Собянин в личном блоге.

Он сообщил, что, в частности, будет благоустроена трасса гребного слалома на реке Сходня.

"Более 30 лет назад Сходню в районе железнодорожных мостов облюбовали любители гребного слалома. На этом участке река сужается с 60 м до 25 м, что создает достаточно быстрое течение. А в периоды сброса воды со Сходненской ГЭС скорость водного потока увеличивается еще больше", - рассказал руководитель Москвы.

По его информации, в течение 2019 года планируется завершить берегоукрепление и обустроить саму водную трассу: стартовую и финишную понтонные площадки, опоры для навески ворот, освещение.

"Для отдыха и спуска к реке будут обустроены площадки и дорожки с возможностью проезда спецтехники. И в результате в Москве появится еще один уникальный объект для спорта и отдыха", - сказал мэр.

Собянин пояснил, как будут реконструироваться Овчинниковская и Озерковская набережные.

"Прежде всего, в ходе благоустройства мы расширим тротуары, чтобы отдыхающим было комфортно находиться у воды. Вдоль набережных появится сразу два новых сквера. Площадь-сквер на пересечении Овчинниковской набережной с Садовническим проездом будет обустроена для отдыха пассажиров, ожидающих трамвая", - написал он.

По словам мэра, в сквере между Садовническим мостом и Средним Овчинниковским переулком появятся многочисленные лавочки, дополнительное озеленение и освещение.

"Транзитную функцию этих набережных также планируется сохранить", - подчеркнул Собянин.

Мэр заявил, что набережную Марка Шагала на ЗИЛе строят по новым для Москвы правилам - со значительным отступлением проезжей части от воды.

"Берег будет отдан в полное распоряжение людей, которые смогут здесь прогуляться, спуститься к воде, перекусить или просто посидеть и полюбоваться закатом. Искусственные холмы защитят пешеходов от шума и ветра", - отметил мэр.

Собянин сообщил, что в городе появится Богатырский сквер - небольшая благоустроенная набережная в Кожуховском затоне вдоль проспекта Андропова.

"Для удобного спуска к воде здесь будут обустроены лестницы, для прогулок - созданы дорожки, для отдыха - установлены лавочки. Любители рыбной ловли смогут порыбачить со специального понтона, установленного рядом с берегом. Главным украшением сквера станут фигуры богатырей", - добавил мэр.

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