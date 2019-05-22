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22.05.19 08:55

Более тысячи пассажиров, застрявших в тоннеле московского метро, эвакуировали по самому безопасному сценарию

© РИА Новости. Кирилл Каллиников
22 мая. Interfax-Russia.ru - Более тысячи пассажиров трех поездов, застрявших в тоннеле Солнцевской и Большой кольцевой линий Московского метрополитена во вторник вечером, выводили максимально безопасным способом.

"В момент обнаружения неисправности в тоннеле находились пять составов. Два из них были отправлены на ближайшие станции. По регламенту это приоритетный способ доставки пассажиров до станций при сбое: в этом случае пассажирам не приходится покидать поезд", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе метро в среду.

Там пояснили, что особенности неисправности и рельефа перегона не позволили обеспечить вывоз оставшихся трех составов на станцию.

"Был выбран сценарий, обеспечивающий максимальную безопасность пассажиров: к остановившемуся составу подъезжал другой поезд, который забирал людей и довозил до станции "Хорошевская". Так мы избежали прохода пассажиров по тоннелю. Вариант с ведением пассажиров по тоннелю был небезопасен. До ближайшей станции пришлось бы идти более километра по путям, а без специальной подготовки это опасно", - отметил собеседник агентства.

По его словам, чтобы облегчить пребывание пассажиров в остановленных поездах, включили на полную мощность вентиляцию в тоннеле, что снижало температуру в вагонах и обеспечивало приток свежего воздуха.

"Благодаря предпринятым мерам, вывоз пассажиров из тоннеля проходил организованно и спокойно. На станции пассажиров ждали медики, но их помощь не потребовалась. Сотрудники метро предлагали пассажирам, выехавшим из тоннеля, воду. На станции были открыты служебные туалеты, куда пассажиров провожали сотрудники", - добавили в пресс-службе.

Ранее зам мэра Москвы по вопросам транспорта сообщил журналистам, что всего из трех поездов эвакуировали 1041 пассажира, на что потребовалось до 3 часов 20 минут.

Полностью движение поездов по Солнцевской и Большой кольцевой линиям столичной подземки, нарушенное около 18:45 вторника, было восстановлено после полуночи.

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