Выступление министра Орешкина не включено в график правительственных часов ГД до конца сессии

22.05.19 14:01

© РИА Новости. Алексей Никольский

22 мая. Interfax-Russia.ru - Проведение повторного "правительственного часа" с министром экономического развития Максимом Орешкиным не включено в график Госдумы до конца весенней сессии (26 июля). Обновленный график правительственных часов опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента в среду.

Согласно документу, 29 мая в Госдуме в рамках правительственного часа запланировано выступление генерального прокурора РФ Юрия Чайки, 10 июля - министра здравоохранения Вероники Скворцовой, 24 июля - министра цифрового развития Константина Носкова.

Министр Орешкин выступал в Госдуме 6 марта, когда спикер Вячеслав Володин предложил перенести "правительственный час" на конец марта - начало апреля. По мнению спикера, министр не смог раскрыть предложенную для обсуждения тему.

Доклад министра был обозначен как "О приоритетах социально-экономического развития РФ на среднесрочную перспективу и о ходе реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

После доклада министра спикер попросил Орешкина поподробнее остановиться на состоянии роста экономики. Володин отметил, что министр выступает в парламенте один раз в год, и сводить его к выступлению обсуждения вопроса только в разрезе малого и среднего бизнеса будет неправильно. "Нам хотелось бы узнать, как будет развиваться экономика, на какие темпы выйдем, что делает министерство экономики, чем помочь, и соответственно, когда средства в рамках национальных проектов и госпрограмм будут доведены до регионов? Когда мы можем с вами вновь об этом поговорить?", - уточнил спикер у министра. "Обозначенные сроки: конец марта - начало апреля более чем устраивают", - сказал министр.