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23.05.19 08:44
Температура в Москве 22 мая достигла максимума с начала года
"Прежнее максимальное значение температуры в Москве в 2019 году было зафиксировано 10 мая, когда воздух прогрелся до 26,1 градуса", - уточнил собеседник агентства.
При этом абсолютный температурный максимум дня 22 мая зафиксирован в 1897 году - 30,5 градуса.
Согласно прогнозам синоптиков, с четверга в столичном регионе ожидается небольшое похолодание: при облачной с прояснениями погоде воздух прогреется до 21-23 градусов, пройдут грозовые дожди. В ночь на 24 мая в Москве ожидается 9-11 градусов тепла, днем - 19-21 градус тепла, без осадков.
Очередная порция дождей придет в столичный регион в выходные, возможны грозы. При этом температура в дневные часы будет немного превышать 20-градусную отметку.
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