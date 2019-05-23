Температура в Москве 22 мая достигла максимума с начала года

23.05.19 08:44

© РИА Новости. Григорий Сысоев

23 мая. Interfax-Russia.ru - По уточненным данным, на базовой столичной метеостанции на ВДНХ в среду, 22 мая температура воздуха достигла 26,4 градусов, что стало максимальным значением с начала 2019 года, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы и области.

"Прежнее максимальное значение температуры в Москве в 2019 году было зафиксировано 10 мая, когда воздух прогрелся до 26,1 градуса", - уточнил собеседник агентства.

При этом абсолютный температурный максимум дня 22 мая зафиксирован в 1897 году - 30,5 градуса.

Согласно прогнозам синоптиков, с четверга в столичном регионе ожидается небольшое похолодание: при облачной с прояснениями погоде воздух прогреется до 21-23 градусов, пройдут грозовые дожди. В ночь на 24 мая в Москве ожидается 9-11 градусов тепла, днем - 19-21 градус тепла, без осадков.

Очередная порция дождей придет в столичный регион в выходные, возможны грозы. При этом температура в дневные часы будет немного превышать 20-градусную отметку.