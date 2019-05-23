В квартире экс-министра Абызова были обнаружены наркотики

23.05.19 16:41

© РИА Новости. Владимир Песня

23 мая. Interfax-Russia.ru - В квартире бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в организации преступного сообщества и мошенничестве, было найдено наркотическое вещество, заявил следователь в Басманном суде Москвы.

"Нами было получено заключение химической экспертизы. В квартире, принадлежащей Абызову, было обнаружено наркотическое вещество", - сказал следователь.

Он не уточнил, о каком веществе и каком его количестве идет речь.

В свою очередь адвокат экс-чиновника Александр Аснис заявил журналистам, что Абызов не пользовался квартирой, где нашли наркотики.

"Это квартира в Обыденском переулке, дом 5. Михаилу Анатольевичу на праве собственности она не принадлежала - она примыкает к другой квартире, которая ему принадлежала. Она была арендована им в целях перекрытия доступа по балконам к той, квартире, которая ему принадлежала. В этой квартире он никогда не проживал, никогда не находился и не использовал ее в своих личных целях", - рассказал Аснис журналистам.

"В этой квартире проходил ремонт, и каким образом там оказалось это незначительное количество наркотиков - неизвестно. Следствие не предъявляет Абызову никаких претензий по поводу этого наркотика", - подчеркнул адвокат.

"Наркотик был обнаружен, была проведена химическая экспертиза. Наркотик был в количестве, не дающим оснований для возбуждения уголовного дела, поэтому материал был отправлен Следственным комитетом в органы внутренних дел для решения вопроса о привлечении неустановленного лица к административной ответственности. К Абызову это никоим образом не относится", - добавил Аснис.

Басманный суд в четверг рассматривает вопрос о продлении ареста Абызову на два месяца.

Согласно ходатайству следствия о продлении срока содержания под стражей экс-министру, следствие считает, что Абызов по-прежнему может скрыться, оказать давление не свидетелей, уничтожить доказательства и иным образом помешать расследованию.

Как пояснил следователь, с момента ареста Абызова следствием были назначены десять экспертиз - две комплексные экономические и финансово-бухгалтерские, а также восемь экономических, проведено множество допросов, выемок и обысков.

Абызову вменяется организация преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК РФ) и особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Он был задержан 26 марта, на следующий день Басманный суд санкционировал его арест.

Сам бывший министр по делам Открытого правительства Михаил Абызов в суде назвал абсурдными выдвинутые против него обвинения, в том числе в организации преступного сообщества, передал корреспондент "Интерфакса".

"Следствие до сих пор не установило ни место, ни событие преступления. (...) По версии следствия, я организовал преступное сообщество, используя полномочия министра правительства РФ, не позднее 2 апреля 2012. Но я был назначен на должность только 21 мая 2012 года", - заявил Абызов в Басманном суде Москвы в четверг, где рассматривается ходатайство следствия о продлении ему срока ареста на два месяца.

"С некоторыми лицами, которые, по версии следствия, входили в так называемое ОПС я не контактировал задолго до описываемых событий, а некоторых я вообще не знаю. Основываясь на логике и здравом смысле, я утверждаю, что мое обвинение в организации и управлении преступном сообществе абсурдно", - добавил экс-министр.

Ранее на этой неделе Басманный суд до 25 июля оставил под стражей пятерых фигурантов дела экс-министра: бывшего директора АО "Сибирская энергетическая компания" ("Сибэко") Александра Пелипасова, директора по экономике и финансам АО "РЭМиС" Галину Фрайденберг, президента Новосибирской региональной федерации самбо, бывшего члена совета директоров "Сибэко" Николая Степанова, а также заместителя генерального директора ООО "Ру-Ком" Максима Русакова и бывшего гендиректора АО "Региональные электрические сети" ("РЭС") Сергея Ильичева.

По версии следствия, в период с апреля 2011 по ноябрь 2014 года Абызов, будучи бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил ОПС.

Действуя в соучастии с другими фигурантами, утверждает следствие, экс-министр путем обмана акционеров "Сибэко" и "РЭС", осуществляющих на территории Новосибирской области производство и передачу электроэнергии, похитил денежные средства компаний на сумму в 4 млрд рублей.

Похищенные деньги, считает следствие, в полном объеме выведены за рубеж.

Следствие настаивает на том, что деятельность "ОПС Абызова" не относилась к предпринимательской и была направлена исключительно на "цель преступного личного обогащения".

Следствие также утверждает, что деятельность преступного сообщества поставила под угрозу "устойчивое экономическое развитие и энергическую безопасность Новосибирской области и Алтайского края".

Никто из обвиняемых по делу не признает вину.