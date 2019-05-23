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23.05.19 15:16

Минстрой: 5 млн кв.м строящегося в России жилья не получат проектного финансирования

© РИА Новости. Виталий Тимкив
23 мая. Interfax-Russia.ru - Сложности с получением проектного финансирования будут иметь застройщики 5-6 млн кв.м жилья в России, заявил замглавы Минстроя Никита Стасишин.

"У нас сейчас есть четкое понимание по регионам вплоть до квадратного метра строящегося жилья, сколько попадёт под критерии, сколько возьмёт проектное финансирование и сколько никогда его не получит. Это порядка 5-6 млн кв.м жилья в стройке, которые не получат проектное финансирование по состоянию на 15 мая", - сказал Стасишин в четверг на Столыпинском форуме в Москве.

Он добавил, что эти проекты могут быть достроены за счет небанковского финансирования от Фонда защиты прав дольщиков. Для этого правительством принято решение о докапитализации фонда.

Замглавы Минстроя Никита Стасишин также отметил, что в ведомстве ожидают первые данные по ситуации с банкротством застройщиков после перехода строительной отрасли на проектное финансирование в сентябре 2019 года.

"Мы заставляем рынок перестраиваться. Первый результат по банкротству застройщиков, реальную ситуацию, мы увидим к сентябрю. Мы будем реально понимать, сколько строек на гране остановки, особенно в регионах", - сказал Стасишин.

Ранее председатель совета Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимир Гамза заявил, что около трети российских застройщиков находятся в предбанкротном состоянии и не получат проектное финансирование.

"Треть уйдет с рынка совершенно точно. Ещё у трети застройщиков будут серьезные проблемы с получением проектного финансирования. Отставшая часть совершенно спокойно пройдут по 214-ФЗ", - добавил Гамза.

В РФ реализуется план по замещению средств граждан, привлекаемых для строительства многоквартирных домов, банковским кредитованием и иными формами финансирования. С 1 июля 2019 года российские застройщики будут обязаны работать по эскроу-счетам, на которых будут аккумулироваться средства граждан. Строительные компании не смогут пользоваться этими деньгами до окончания работ, их будут кредитовать банки.

В марте гендиректор ДОМ.РФ Александр Плутник сообщал, что из 130 млн кв.м строящегося жилья в РФ сложности с получением проектного финансирования могут иметь застройщики около 15 млн кв.м. "Порядка 15 млн кв метров, по имеющимся данным, не смогут перейти на проектное финансирование. Это не значит, что эти застройщики - мошенники. Это проекты, которым нужно помочь. Им нужно оказать поддержку, чтобы избежать появления новых обманутых дольщиков", - сказал Плутник.

В РФ реализуется план поэтапного отказа от долевого строительства. С 1 июля 2019 года российские застройщики будут обязаны работать по эскроу-счетам, на которых будут аккумулироваться средства граждан. Строительные компании не смогут пользоваться этими деньгами до окончания работ, их будут кредитовать банки.

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