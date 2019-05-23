Орловский суд оставил в силе приговор датскому иеговисту

23.05.19 14:43

© РИА Новости. Андрей Старостин

23 мая. Interfax-Russia.ru - Орловский областной суд отклонил жалобу на приговор главе местной общины "Свидетелей Иеговы" (запрещенная в РФ организация), гражданину Дании Деннису Кристенсену, осужденному за экстремизм.

"Приговор в отношении Кристенсена оставлен в силе в части признания его виновным и назначения ему наказания в виде лишения свободы на шесть лет", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь областного суда Дина Ягупова.

Кристенсен был задержан 25 мая 2017 года в здании на улице Железнодорожной в Орле, где местные "Свидетели Иеговы" проводили совместное чтение Библии.

Верховный суд 20 апреля 2017 года по иску Минюста РФ признал "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории России. Апелляционная коллегия Верховного суда 17 июля 2017 года признала это решение законным.

В феврале 2019 года Железнодорожный суд Орла признал Кристенсена виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации), и назначил ему наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием этого срока в колонии общего режима.