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23.05.19 14:59
Более 100 видов рыбы представят на специальном фестивале в Москве
"Фестиваль "Рыбная неделя" будет проходить в пятый раз. Он пользуется бешеной популярностью, ведь Москва не избалована рыбой. В прошлом году фестиваль посетило более 2 млн человек, которые приобрели свыше 150 тонн рыбы", - рассказал он в четверг журналистам.
По словам Немерюка, фестиваль будет работать на семи площадках, в основном в центре города, а на площади Революции откроется традиционный рыбный рынок.
"Кроме производителей в фестивале примут участие и московские магазины и рестораны. Более 1300 сетевых и почти 500 несетевых магазинов по всей Москве разработали специальные программы, дегустации и скидки на рыбную продукцию", - сообщил он.
Кроме гастрономической программы, гостей ждет и культурная: уличные иммерсивные спектакли, карнавальные шествия, концерты, игровые чтения для детей, мастер-классы, тематические экскурсии, лекции и встречи со специалистами в области рыбного промысла.
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