Более 100 видов рыбы представят на специальном фестивале в Москве

23.05.19 14:59

© РИА Новости. Евгения Новоженина

23 мая. Interfax-Russia.ru - На фестивале "Рыбная неделя", который пройдёт в Москве в пятый раз с 24 мая по 2 июня, свыше 50 предприятий представят более 100 видов рыбы, сообщил глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

"Фестиваль "Рыбная неделя" будет проходить в пятый раз. Он пользуется бешеной популярностью, ведь Москва не избалована рыбой. В прошлом году фестиваль посетило более 2 млн человек, которые приобрели свыше 150 тонн рыбы", - рассказал он в четверг журналистам.

По словам Немерюка, фестиваль будет работать на семи площадках, в основном в центре города, а на площади Революции откроется традиционный рыбный рынок.

"Кроме производителей в фестивале примут участие и московские магазины и рестораны. Более 1300 сетевых и почти 500 несетевых магазинов по всей Москве разработали специальные программы, дегустации и скидки на рыбную продукцию", - сообщил он.

Кроме гастрономической программы, гостей ждет и культурная: уличные иммерсивные спектакли, карнавальные шествия, концерты, игровые чтения для детей, мастер-классы, тематические экскурсии, лекции и встречи со специалистами в области рыбного промысла.