Матвиенко опровергла публикацию о своей скорой отставке

23.05.19 15:39

© РИА Новости. Дмитрий Астахов

23 мая. Interfax-Russia.ru - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала выдумкой сообщение о возможности ее ухода со своего поста и заявила, что готова работать в Совете Федерации, пока ей доверяют президент и коллеги.

"Я не знаю, кто выдумал всю эту историю и кому это надо. И почему втягиваются уважаемые издания такие. Это абсолютная выдумка, изначально выдумка", - сказала Матвиенко журналистам в четверг.

"Что касается моей работы, я буду работать столько, сколько мне будут доверять мои коллеги в Совете Федерации и президент, естественно", - подчеркнула она.

Таким образом, Матвиенко ответила на вопрос, нет ли у нее планов покинуть свой пост и перейти на другую работу.

Статья о возможном уходе Матвиенко стала причиной увольнения двух журналистов газеты "Коммерсант", в знак солидарности с которыми газету решил покинуть весь отдел политики.

Комментируя эту ситуацию Матвиенко заявила, что у нее нет претензий к авторам статьи в "Коммерсанте", вызвавшей конфликт в издании, и выразила сожаление в связи с событиями в газете.

"Ещё раз: я не имею никакого отношения к происходящему. Мало того, что написали статью, как потом выяснилось, непонятно, откуда взятую, я ещё должна сегодня объясняться по событиям, там происходящим. Слушайте: никакого отношения не имею. Сожалею, что все так произошло. Никаких у меня ни к кому претензий не было и нет", - сказала Матвиенко журналистам в четверг.

Она подчеркнула: "Никакого отношения не имею к событиям, происходящим в издательском доме "Коммерсант".

"Никаких разговоров ни с кем на эту тему не было, если мы сидели рядом с Усмановым, то это не означает, что мы обсуждали этот вопрос", - сказала Матвиенко. По её словам, разговор шёл на общие темы.

При этом она напомнила, что в России, согласно законодательству, собственник "не имеет права вмешиваться в редакционную политику".

20 мая 11 журналистов издательского дома "Коммерсант", включая заместителя шеф-редактора Глеба Черкасова, заведующую отделом политики Аллу Барахову и всех сотрудников отдела политики, подали заявления об уходе по собственному желанию с 15 июня, протестуя против увольнения двух коллег.

По словам собеседника "Интерфакса" в руководстве ИД, "журналистов увольняют по собственному желанию в соответствии с Трудовым кодексом РФ".

Гендиректор АО "Коммерсантъ" и главный редактор одноименных газеты и сайта Владимир Желонкин назвал причиной увольнения несоблюдение журналистами стандартов работы.

Однако сами уволенные утверждают, что им увольнение объяснили требованием акционера ИД, бизнесмена Алишера Усманова. Поводом якобы стала заметка "Спикеров делать из этих людей", в которой говорилось о возможном уходе Валентины Матвиенко с поста председателя Совета Федерации. Об этом говорилось в обращении журналистского коллектива "Коммерсанта", которое несколько дней назад подписали более 150 человек.

Представитель Усманова сообщил "Интерфаксу", что тот не знал об увольнении журналистов. Матвиенко также заявила, что не имеет отношения к увольнению журналистов.