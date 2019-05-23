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23.05.19 22:04
Пассажиры почти на час застряли между станциями "серой" ветки мосметро
"На северном участке линии увеличены интервалы движения поездов. Нет движения между станциями "Отрадное" и "Алтуфьево", - уточнил собеседник агентства.
Он уточнил, что причиной сбоя стал сломавшийся состав. "Сейчас производится ремонт остановившегося поезда. В ближайшие минуты он отправится", - сказали в пресс-службе.
Как сообщает корреспондент "Интерфакса", на станции "Отрадное" пассажиров высаживают из вагонов, объявляя по громкой связи, что в сторону "Алтуфьево" движения нет, предлагают пользоваться наземным транспортом.
Между тем, источник, знакомый с ситуацией, сообщил "Интерфаксу", что неисправный поезд на станции метро "Алтуфьево" заблокировал движение в область, в тоннеле застряли пассажиры двух других составов.
"На станции метро "Алтуфьево" из-за механической поломки встал состав. За ним в тоннеле оказались заблокированы между станциями "Бибирево" и "Алтуфьево" еще два поезда, в которых находятся пассажиры", - сказал источник.
По его словам, руководством метрополитена было принято решение об эвакуации пассажиров из неисправного поезда метро на станции "Алтуфьево", людей из заблокированных в тоннеле составов направят на станцию "Бибирево", сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
"Все пассажиры неисправного поезда покинули его, а поезд отбуксирован со станции", - сказал источник.
Пассажиров из заблокированных в тоннеле поездов направлены на станцию "Бибирево".
"Поезда вернулись на станцию "Бибирево" своим ходом. Люди покинули составы", - сказал он.
Это информацию "Интерфаксу" подтвердили в пресс-службе московской "подземки.
По словам собеседника агентства, заблокированные поезда с пассажирами, застрявшие на "серой" ветке столичного метро, были убраны из тоннеля.
"Все поезда с пассажирами убраны из тоннелей. В тоннелях людей нет", - подчеркнул собеседник агентства.
Около 21:30 четверга движение на "серой" ветке было восстановлено, сообщается в твиттере Московского метро. На устранение неисправности потребовалось чуть больше часа.
Двумя днями ранее, 21 мая в московском метро также произошел сбой. Около 18:45 мск три состава застряли в тоннеле московского метро между станциями "Шелепиха" и "Хорошевская". Из-за этого не было движения поездов между "Савеловская" и "Парк Победы". Около 20:20 пассажиров одного застрявшего поезда начали переводить в подъехавший исправный состав и доставили на близлежащую станцию. По той же схеме позже эвакуировали пассажиров двух других поездов. Всего из трех поездов эвакуировали 1041 пассажира, на что потребовалось около трех с половиной часов.
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