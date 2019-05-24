Производителя поезда, застрявшего в московском метро, оштрафуют на 1,5 млн рублей

24.05.19 09:03

© РИА Новости. Павел Лисицын

24 мая. Interfax-Russia.ru - АО "Метровагонмаш" - заводу-изготовителю поезда с пассажирами, застрявшего в тоннеле на Серпуховско-Тимирязевской линии московского метрополитена в четверг вечером, будет выставлен штраф в размере 1,5 млн рублей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подземки.

"Причиной остановки движения на северном участке линии стала техническая неисправность состава. Этот поезд находится на сервисном контракте у производителя вагонов, и в соответствии с контрактом ему будут зачислены штрафы - около 1,5 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в АО "Метровагонмаш" уже подтвердил техническую неисправность состава.

В пресс-службе метро утверждают, что от момента остановки первого поезда в тоннеле метро между станциями "Отрадное" и "Алтуфьево" до восстановления движения прошло 35 минут. Затем потребовалось время для введения движения в график.

"С задачей скорейшего отправления пассажиров метрополитен справился в рамках регламентных сроков, движение поездов из тоннеля началось через 35 минут", - добавил собеседник "Интерфакса".

Всего сообщалось о трех поездах с пассажирами, застрявших в тоннеле из-за инцидента.