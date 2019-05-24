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24.05.19 10:18

В Тульской области, Чукотке и Мордовии "провалили" реализацию нацпроекта "Экология"

© РИА Новости. Павел Львов
24 мая. Interfax-Russia.ru - Реализация пилотного проекта по созданию инфраструктуры обращения с отходами в рамках нацпроекта "Экология" в трех регионах России не состоялась, выделенные им 131 млн рублей вернулись в бюджет, говорится в сообщении Счетной палаты РФ по итогам проверки исполнения федерального бюджета за 2018 год.

Отдельное внимание СП в ходе проверки было уделено качеству реализации государственных программ и мероприятий, оказывающих влияние на достижение целей нацпроекта "Экология", в результате были выявлены нарушения при реализации программы нацпроекта.

"С одной стороны, нельзя сказать, что проект полностью провалился: в ходе его реализации в 7 регионах были созданы современные мусоросортировочные комплексы. В то же время в трех регионах - Тульской области, Чукотском автономном округе и Республике Мордовия - проект завершился ничем, а выделенные им 131 млн рублей вернулись в бюджет. Причины у каждого региона свои - от отсутствия ПСД (проектно-сметной документации - ИФ) до позднего заключения контрактов", - отмечается в сообщении ведомства.

Также до настоящего времени Минприроды не ввело в эксплуатацию ФГИС "Наша природа" при том, что изначально планировало это сделать еще в августе 2018 года.

"В соответствии с концепцией нацпроекта "Экология" система должна стать основным инструментом взаимодействия государства с гражданским обществом по вопросам охраны окружающей среды. На ее создание затрачено более 75 млн рублей", - отметили в СП.

По госпрограмме "Охрана окружающей среды", отмечает ведомство, не достигнуты 12 из 83 показателей, по госпрограмме "Воспроизводство и использование природных ресурсов" - 27 из 105, включая наиболее значимые показатели, характеризующие прирост ресурсов и запасов полезных ископаемых.

"Изложенные факты, на наш взгляд, свидетельствуют о достаточно высоких рисках несвоевременного или неполного выполнения отдельных мероприятий нацпроекта "Экология", - заявил на коллегии аудитор Счетной палаты Алексей Каульбарс, слова которого приводит пресс-служба СП.

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