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24.05.19 13:27

Приговор полковнику Захарченко будет оглашен 10 июня

© РИА Новости. Алексей Филиппов
24 мая. Interfax-Russia.ru - Пресненский суд Москвы 10 июня огласит приговор экс-сотруднику антикоррупционного главка МВД РФ (ГУЭБиПК), полковнику Дмитрия Захарченко по делу о взятках и воспрепятствовании правосудию, передал корреспондент "Интерфакса".

"Суд удаляется в совещательную комнату для постановления приговора, который будет оглашен 10 июня в 12:00", - объявила судья Елена Абрамова на заседании в пятницу.

Как сообщалось, в прениях сторон гособвинитель попросил приговорить Захарченко к 15,5 годам колонии строгого режима со штрафом в размере 494 млн 940 тыс. 160 рублей.

Также прокурор предложил лишить подсудимого звания полковника полиции, лишить наград и запретить ему на три года занимать должности в правоохранительных органах и органах власти.

Защита и сам Захарченко настаивали на оправдательном приговоре ввиду отсутствия события и состава преступлений.

Захарченко вменяется в вину получение взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и воспрепятствование осуществлению правосудия (ч. 3 ст. 294 УК РФ). С 10 сентября 2016 года он находится под стражей.

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