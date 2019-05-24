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24.05.19 13:27
Приговор полковнику Захарченко будет оглашен 10 июня
"Суд удаляется в совещательную комнату для постановления приговора, который будет оглашен 10 июня в 12:00", - объявила судья Елена Абрамова на заседании в пятницу.
Как сообщалось, в прениях сторон гособвинитель попросил приговорить Захарченко к 15,5 годам колонии строгого режима со штрафом в размере 494 млн 940 тыс. 160 рублей.
Также прокурор предложил лишить подсудимого звания полковника полиции, лишить наград и запретить ему на три года занимать должности в правоохранительных органах и органах власти.
Защита и сам Захарченко настаивали на оправдательном приговоре ввиду отсутствия события и состава преступлений.
Захарченко вменяется в вину получение взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и воспрепятствование осуществлению правосудия (ч. 3 ст. 294 УК РФ). С 10 сентября 2016 года он находится под стражей.
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