Фестиваль военного кино стартует в Тульской области

27.05.19 10:51

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27 мая. Interfax-Russia.ru - Около 70 новых художественных и документальных фильмов будут представлены в рамках ХVII международного фестиваля военного кино имени Юрия Озерова, который откроется в понедельник в Туле, сообщила пресс-служба облправительства.

В городе оружейников фестиваль состоится уже в пятый раз. В этом году фестиваль посвящен 75-летию полного снятия блокады Ленинграда, освобождению Белоруссии, Крыма и Севастополя от фашистских захватчиков.

Традиционно в фестивале запланированы конкурсные программы игрового кино "Боевая десятка", документального кино "Битва за жизнь", детско-юношеских фильмов "Соколенок", короткометражных лент "АКМ", "Сериал" и ретроспективного кино "Солдаты свободы".

Фильмы кинофестиваля будут показаны в кинотеатрах Тулы и области, в вузах, школах, детских домах, суворовском училище и кадетской школе. Показы будут идти более чем на 20 киноплощадках. Киноленты зрителям представят актеры, режиссеры, композиторы, писатели.

В творческих встречах примут участие народные артисты страны Михаил Ножкин, Анна Шатилова, Сергей Гармаш, Юрий Шлыков, Юрий Назаров, Михаил Пореченков, Юрий Чернов, а также актеры театра и кино Александр Носик, Наталья Хорохорина, Сергей Жарков, Денис Матросов и другие.

В рамках фестиваля в парке "Патриот - Тула" будет открыта Аллея Славы актеров и режиссеров военного кино.

Главный киноприз фестиваля - "Золотой меч". Его обладателями в разные годы становились артисты и режиссеры Владимир Наумов, Марлен Хуциев, Василий Лановой, Кирилл Лавров, Вячеслав Тихонов, Инна Макарова, Никита Михалков, Владимир Бортко, Карен Шахназаров, Александр Сокуров, Никита Михалков, Александр Михайлов и многие другие.

Фестиваль продлится до 31 мая.

Международный фестиваль военного кино имени Ю.Н.Озерова проводится при поддержке правительства Тульской области, Министерства культуры РФ, Союза кинематографистов РФ, Российского Союза ветеранов.