Поездка не задалась: автобус с китайскими туристами попал в ДТП в Приморье
  
Долгожданная стыковка: строители соединили две части моста "Благовещенск - Хэйхэ"
   
Ошибка пилота: эксперты назвали причины катастрофы самолета совладелицы S7 Филевой
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
.
15.05.19   15:16

12.03.19   16:52

14.12.18   16:51
 
Главные события
31.05.19 16:07

Собянин вручил московским многодетным семьям награды "Родительская Слава"

© РИА Новости. Михаил Климентьев
31 мая. Interfax-Russia.ru - Церемония награждения московских многодетных семей, удостоенных в соответствии с указом президента России орденами и медалями "Родительская Слава", состоялась в пятницу в историческом Белом зале столичной мэрии на Тверской.

Награды семьям вручил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Вырастить такую семью, вырастить таких замечательных людей, которыми по жизни вы можете гордиться, которыми может гордиться город, это действительно подвиг", - сказал на церемонии Собянин.

По его словам, традиции многодетных семей в 1990-е годы "стали уходить в прошлое".

"За последние годы количество многодетных семей в Москве выросло больше чем в два раза. Такого бума Москва не испытывала уже много десятилетий", - подчеркнул мэр Москвы.

По его словам, это накладывает на город обязательства по материальной поддержке многодетных семей, строительству детских садов, школ, поликлиник, по созданию общественных пространств, комфортных для мам и детей.

"Хотел от имени москвичей и себя лично сказать вам спасибо и поздравить с большой наградой" - поздравил Собянин.

Награды "Родительская слава" за заслуги в укреплении института семьи и воспитание детей в ходе церемонии получили восемь столичных семей.

Орденами "Родительская слава" удостоены семья Алексея Зайцева и Татьяны Бояринцевой (девять детей), Ивана и Светланы Калашниковым (девять детей), Василия и Татьяны Самариных (восемь детей), а также Константина и Ольги Стриевских (семь детей).

Медалей "Родительская слава" удостоены семьи Ивана и Елены Гусаровых (семь детей), Александра и Елены Лихановых (четверо детей), Александра и Татьяны Марыкиных (семь детей), Михаила Чубарова и Ксении Травиной (семь детей).

Орден "Родительская слава" был учрежден указом президента РФ в мае 2008 года. Им награждаются родители (усыновители), которые воспитывают или воспитали семерых и более детей, обеспечивают надлежащий уровень заботы об их здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  31.05.19 17:32
Шнуров предложил "обкомисситься" и выписывать лицензии на поездки на автобусе и любовь
.
  31.05.19 17:16
В Росгосцирке хотят создать совет для контроля за лицензиями на работу с животными
.
  31.05.19 15:07
Кузен участницы шоу "Голос" просит проверить причастность к накрутке голосов Алсу и ее супруга
.
  31.05.19 14:47
Адвокат заявил об отсутствии новых уголовных дел против Серебренникова
.
  31.05.19 13:51
Рассмотрение иска о привлечении Абызова к субсидиарной ответственности на 33,6 млрд рублей пройдет в суде 10 ибля
.
  31.05.19 11:42
МАК обещает подготовить предварительный отчет о катастрофе SSJ100 в 30-дневный срок
.
  31.05.19 10:59
Мосгорсуд признал законным приговор националисту Марцинкевичу
.
  31.05.19 09:35
Более 60 новых детсадов и школ появится в столице за три года
.
  30.05.19 17:53
Фонд защиты прав дольщиков собрал около 22 млрд рублей
.
  30.05.19 15:13
Москва вскоре объявит конкурс на установку 200 тыс. видеокамер по распознаванию лиц


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket