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31.05.19 16:07
Собянин вручил московским многодетным семьям награды "Родительская Слава"
Награды семьям вручил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Вырастить такую семью, вырастить таких замечательных людей, которыми по жизни вы можете гордиться, которыми может гордиться город, это действительно подвиг", - сказал на церемонии Собянин.
По его словам, традиции многодетных семей в 1990-е годы "стали уходить в прошлое".
"За последние годы количество многодетных семей в Москве выросло больше чем в два раза. Такого бума Москва не испытывала уже много десятилетий", - подчеркнул мэр Москвы.
По его словам, это накладывает на город обязательства по материальной поддержке многодетных семей, строительству детских садов, школ, поликлиник, по созданию общественных пространств, комфортных для мам и детей.
"Хотел от имени москвичей и себя лично сказать вам спасибо и поздравить с большой наградой" - поздравил Собянин.
Награды "Родительская слава" за заслуги в укреплении института семьи и воспитание детей в ходе церемонии получили восемь столичных семей.
Орденами "Родительская слава" удостоены семья Алексея Зайцева и Татьяны Бояринцевой (девять детей), Ивана и Светланы Калашниковым (девять детей), Василия и Татьяны Самариных (восемь детей), а также Константина и Ольги Стриевских (семь детей).
Медалей "Родительская слава" удостоены семьи Ивана и Елены Гусаровых (семь детей), Александра и Елены Лихановых (четверо детей), Александра и Татьяны Марыкиных (семь детей), Михаила Чубарова и Ксении Травиной (семь детей).
Орден "Родительская слава" был учрежден указом президента РФ в мае 2008 года. Им награждаются родители (усыновители), которые воспитывают или воспитали семерых и более детей, обеспечивают надлежащий уровень заботы об их здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии.
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