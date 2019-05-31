В Росгосцирке хотят создать совет для контроля за лицензиями на работу с животными

31.05.19 17:16

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

31 мая. Interfax-Russia.ru - Глава Росгосцирка Владимир Шемякин предложил создать совет по выдаче лицензий циркам для работы с животными в рамках закона "Об ответственном обращении с животными".

"Мы крайне заинтересованы в ответственном обращении с животными. У нас есть некое недоумение, что контроль над законом (законом "Об ответственном обращении с животными" - ИФ) отдали Минсельхозу, который немного далеко от цирковой деятельности. Поэтому мы предлагаем создать совет, который бы влиял на решения по выдаче лицензий", - сказал Шемякин в пятницу на заседании Общественного совета при комитете Госдумы по культуре.

Глава Росгосцирка предложил включить в совет опытных людей, которые более 10 лет работают в цирках.

"И предлагаем, чтобы этот совет влиял и на выдачу лицензий, и на отзыв лицензий, на контроль, проверки, которые необходимы", - сказал Шемякин.

"Мы хотим ещё лицензировать и аттестовать тех лиц, которые работают с животными. Нам кажется это важным, чтобы к работе с животными допускались только профессионалы", - заявил он.

Шемякин добавил, что в ближайшее время цирковое сообщество подготовит конкретные предложения по данному вопросу и передаст их председателю комитета Госдумы по культуре Елене Ямпольской.

В конце декабря 2018 года президент России Владимир Путин подписал закон об ответственном обращении с животными. Закон предусматривает меры по защите животных от жестокого обращения, а также по обеспечению безопасности и законных интересов граждан при взаимодействии с животными. Документ полностью запрещает умерщвление животных под каким бы то ни было предлогом, предусматривает создание специальных приютов, запрещает бои с участием животных. Также вводится запрет на избавление от животных без передачи их новому владельцу или помещения в приют, вводится запрет на содержание животных в барах, ресторанах, пропаганду жестокого обращения с животными.