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31.05.19 17:32

Шнуров предложил "обкомисситься" и выписывать лицензии на поездки на автобусе и любовь

© РИА Новости. Алексей Даничев
31 мая. Interfax-Russia.ru - Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров убежден, что попытки лицензировать культуру абсурдны и обречены на провал.

"Кино лицензируется. А вся остальная деятельность культуры почему-то нет. Давайте все лицензировать. Ролики в Youtube, вообще будем собирать комиссию по каждому незначительному поводу. Водолазкин написал книжку, собрались, почитали, сказали, когда выпускаем - не 9 мая, а 10-го", - сказал Шнуров на заседании общественного совета при комитете Госдумы по по культуре в пятницу.

"Давайте обкомиссимся все и будем выписывать лицензии на пописать. Хочешь прокатиться на автобусе, купи прокатное удостоверение. Зачем, какой смысл в прокатных удостоверениях?" - сказал музыкант.

Он напомнил, что у фильма "Левиафан" Андрея Звягинцева были проблемы с получением прокатного удостоверения из-за нецензурной лексики.

"Получается казус. Он берет Каннскую пальмовую ветвь ("Левиафан" получил в Каннах приз за лучший сценарий - ИФ) с нецензурной лексикой. А здесь мы показываем в нормативном кастрированном варианте. Идёт всеобщая программа поддержки отечественного патриотического кино. Конкурентных преимуществ у нас немного. Техническое отставание от Голливуда всем очевидно. Когда догоним, думаю, даже внуки не увидят", - сказал музыкант.

Он считает странным попытки поддержать отечественный кинематограф и отказ в выдаче прокатных удостоверений таким фильмам: "Дело не в мате, а в живом языке. Вы представляете шофера, который начинает говорить канцеляритом? Зритель на это не идёт, это фальшь. Он видит другую жизнь. Вы отнимаете у художника красную краску и говорите: пиши закат. Никто же не поспорит, что мы находимся в ситуации заката".

Позже он напомнил журналистам об антиутопии Евгения Замятина "Мы,", в котором нужно было получить разрешение на половой акт: "Мы до такого скоро дойдем, будем к этому стремиться".

Он выразил надежду, что на заседаниях совета посодействует "преодолению барьеров которые возникают".

Также музыканта спросили про удаление из фильма про Элтона Джона "Рокетмэн" сцен с однополым сексом и наркотиками: "Этим вырезанием делается то, что все начинают брать комментарии по этому поводу. Как будто дети не знают, что Элтон Джон - ... (человек с нетрадиционной ориентацией - ИФ). Это анекдот".

"Рокетмен" - фильм режиссера Декстера Флетчера, посвященный жизни и творчеству композитора и певца Элтона Джона. Главную роль в картине исполняет Тэрон Эджертон. В российский прокат фильм выйдет 6 июня.

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