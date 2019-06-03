Больше всего жалоб на укусы клещей поступило из Озер, Рузы, Фрязино и Истры

03.06.19 13:21

© РИА Новости. Игорь Зарембо

3 июня. Interfax-Russia.ru - Порядка 1,4 тысячи человек обратились в медицинские организации Подмосковья с жалобами на укусы клещей на прошлой неделе, сообщает сайт управления Роспотребнадзора по Московской области.

"За прошедшую, 22 неделю, в медицинские организации Московской области по поводу присасывания клещей обратилось 1,4 тысячи человек, что не превышает среднемноголетних значений. Наибольшие показатели обращаемости по поводу присасываний клещей зарегистрированы в городских округах Озеры, Руза, Фрязино и Истра", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время против клещевого энцефалита вакцинировано более 3,9 тысяч человек, в том числе 956 детей.

На территории области регистрируются единичные случаи заражения клещевым боррелиозом. Случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом в муниципалитетах Подмосковья не зарегистрировано.