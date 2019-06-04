Третье за стуки землетрясение зафиксировано в акватории Байкала и к востоку от озера

04.06.19 11:21

© РИА Новости. Владимир Смирнов

4 июня. Interfax-Russia.ru - Три подземных толчка зафиксированы в течение суток в акватории Байкала и в 90 км восточнее озера на территории республики Бурятия, сообщается на сайте Байкальского филиала Геофизической службы РАН.

Согласно оперативным данным, третье землетрясение произошло во вторник в 14:59 по местному времени (9:59 мск) в точке с координатами 55.02 градусов северной широты 111.68 восточной долготы. Энергетический класс - 9,7, магнитуда по формуле для Байкальского региона - 3,1. Эпицентр находился на расстоянии около 5 км от второго толчка на территории Курумканского района Бурятии.

Как сообщалось, первое землетрясение произошло в Бурятии в понедельник в 21:34 по местному времени (16:34 мск) в точке с координатами 53.98 градусов северной широты 109.24 восточной долготы. Эпицентр находился в акватории Байкала северо-восточнее полуострова Святой Нос, на расстоянии 10 км от берега. Энергетический класс - 9,7, магнитуда по формуле для Байкальского региона - 3,1.

Второе землетрясение произошло во вторник в 3:10 по местному времени (22:10 мск) в точке с координатами 54.90 градусов северной широты 111.67 восточной долготы. Эпицентр находился в 90 км к востоку от Байкала, в бассейне впадающей в озеро крупной реки Баргузин, на территории Курумканского района Бурятии. Энергетический класс - 9,5, магнитуда по формуле для Байкальского региона - 3.