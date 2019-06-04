Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы начнется не позднее 10 июня - Мосгоризбирком

04.06.19 13:19

© РИА Новости. Евгений Одиноков

4 июня. Interfax-Russia.ru - Кампания по выдвижению кандидатов в депутаты Мосгордумы начнется не позднее 10 июня, сбор подписей в их поддержку завершится не позднее 9 июля, сообщили "Интерфаксу" в Мосгоризбиркоме во вторник.

"На заседании Мосгордумы в среду будет принято постановление о назначении даты выборов в Мосгордуму на 8 сентября. Это постановление должно быть опубликовано не позднее через пять дней со дня принятия. Таким образом, с момента опубликования постановления не позднее 10 июня начнется выдвижение кандидатов в депутаты", - пояснил собеседник агентства.

По его словам, на сбор подписей в поддержку кандидатов и подачу других необходимых документов в окружные избирательные комиссии отводится еще 30 дней, то есть, сбор подписей завершится не позднее 9 июля. Еще 10 дней отводится на проверку подписных листов, проверку документов и принятие решений о регистрации, либо в отказе от регистрации кандидатов.

"Самовыдвиженцам и кандидатам от непарламентских партий для регистрации потребуется сбор подписей 3% избирателей соответствующего избирательного округа - в среднем около 5 тыс. Подписи не потребуются кандидатам от партий "Единая Россия", ЛПДР, КПРФ и "Справедливая Россия", - рассказали в Мосгоризбиркоме.

При этом список кандидатов, выдвигающихся по одномандатным округам от партий, должен быть утвержден на конференции или общем собрании их региональных отделений, а затем заверен Мосгоризбиркомом.

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва пройдут в Единый день голосования, 8 сентября. Все 45 депутатов будут избраны по одномандатным округам, выборы по партспискам не предусмотрены. В этом году в нескольких избирательных округах впервые пройдет эксперимент по дистанционному электронному голосованию.