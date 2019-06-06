Москва запускает новую программу поддержки экспортеров

06.06.19 10:26

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

6 июня. Interfax-Russia.ru - Московский экспортный центр (МЭЦ) по запросам предпринимателей запустил новую программу поддержки - бизнес-миссии, сообщила в четверг пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития столицы со ссылкой на заммэра Наталью Сергунину.

По ее словам, этот формат поддержки предпринимателей предполагает коллективные поездки экспортно ориентированных компаний в разные страны для презентации своей продукции зарубежным закупщикам.

"На 2019 год запланированы бизнес-миссии во Францию, Канаду, Вьетнам, Сингапур и некоторые другие государства. Перед каждой поездкой специалисты МЭЦ проведут маркетинговую и организационную подготовку: проанализируют условия выхода на тот или иной иностранный рынок, определят потенциальных байеров, проведут с ними предварительные переговоры и помогут московским предпринимателям подготовиться к деловым встречам, чтобы добиться максимального результата", - рассказала Сергунина.

Она отметила, что в основе новой программы поддержки - высокая степень проработки переговоров на предварительной стадии, благодаря чему с экспортерами будут общаться зарубежные закупщики, изначально заинтересованные в их продукции. Непосредственно в рамках бизнес-миссий проходит личное знакомство сторон, проводятся краткие презентации и детальное обсуждение возможных контрактов.

Участниками первой бизнес-миссии будут 13 столичных студий мультипликации, которые отправятся во французский город Анси, где с 11 по 14 июня пройдет Международный кинорынок MIFA.