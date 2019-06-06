Система скоростного транспорта Москвы будет включать около 500 станций

06.06.19 12:07

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

6 июня. Interfax-Russia.ru - Столичные власти планируют создать единую транспортную систему, включающую метро, московские центральные диаметры, московское центральное кольцо и радиальные направления железных дорог, заявил в четверг заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Перед нами стоит задача создания единой транспортной системы всего внеуличного транспорта. Метрополитен, московские центральные диаметры, московское центральное кольцо и радиальные направления железных дорог должны быть объединены в единую систему с удобными и комфортными пересадками, транспортно-пересадочными узлами и понятной логистикой", - заявил Хуснуллин в эфире радио "Комсомольская правда".

По его словам, создание единой системы даст Москве около 1000 км путей и более 500 станций. "Фактически эта транспортная система будет одной из самых крупных в мире, сегодня далеко не каждый мировой мегаполис может похвастаться таким достижением", - добавил заммэра.

Глава стройкомплекса напомнил, что в настоящее время реализуются программы развития всех видов рельсового транспорта в городе: строится метро, реконструируются и строятся новые пути радиальных железных дорог, московское центральное кольцо уже введено в эксплуатацию, а первые два московских центральных диаметра будут запущены до конца этого года.

Полностью реализовать проект московских центральных диаметров (МЦД) планируется до конца 2024 года, заявил Хуснуллин.

"Уже до конца этого года будет запущено движение по первым двум маршрутам московских центральных диаметров, в целом весь проект по пяти направлениям планируется реализовать до конца 2024 года", - сказал М.Хуснуллин.

Он добавил, что по первым четырем маршрутам уже готова градостроительная документация, а по последнему пятому еще прорабатывается.

"На всех этих направлениях будут реконструированы старые пути и построены новые дополнительные, также будут построены новые станции, а старые железнодорожные платформы будут приведены в порядок и доведены до стандартов МЦД", - сказал глава стройкомплекса.

Он подчеркнул, что запуск московских центральных диаметров и интеграция станций МЦД с другими видами транспорта в городе позволит создать дополнительные маршруты перемещения по территории города, что скажется на дорожной и транспортной ситуации в столице.

Проект МЦД предусматривает запуск пассажирских поездов по радиальным железнодорожным направлениям через центр столицы. Ранее отмечалось, что МЦД-1 "Одинцово-Лобня" (52 км, 28 станций) и МЦД-2 "Нахабино-Подольск" (80 км, 38 станций) готовятся к открытию в конце 2019 - начале 2020 года.

Кроме того, до конца 2027 года планируется построить Рублево-Архангельскую и Бирюлевскую линии метро, а также протянуть Коммунарскую ветку до Троицка, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства.

"Объемы строительства метро на ближайшие годы будут сохранены. Тот задел, который мы создали, позволит нам в ближайшие годы вводить десятки километров новых линий и станций", - сказал Хуснуллин.

Он рассказал, что до конца 2023 года планируется завершить строительство Большой кольцевой линии метро, Коммунарскую линию до "Столбово" в новой Москве, а также продлить синюю ветку до района Гольяново и Калининско-Солнцевскую линию до Внуково. Кроме этого будет продлен Люблинско-Дмитровский радиус до поселка Северный.

"Вместе с тем уже сегодня мы прорабатываем планы и на более поздний период. Так, до конца 2027 года в наших планах строительство от "Шелепихи" Рублево-Архангальской линии, Бирюлевской линии, которая стартует от территории ЗИЛа и дойдет до "Щербинки". Кроме этого за это время предполагается продлить Коммунарскую ветку до Троицка", - добавил глава стройкомплекса.

Он подчеркнул, что реализация этих планов фактически удвоит протяженность линий московского метро по сравнению с 2011 годом.

"Когда программа развития московского метрополитена стартовала, перед нами стояла задача открыть новые станции метро в тех городских районах, где их еще нет. На сегодня мы выполнили эту программу примерно на 50%, построив за семь лет около 150 км линий. До конца 2027 года мы планируем программу по удвоению протяженности линий метрополитена выполнить", - добавил Хуснуллин.