Рекорд России по массовому сеансу одновременной игры в шахматы планируют установить в Тюмени

10.06.19 14:32

© РИА Новости. Игорь Руссак

10 июня. Interfax-Russia.ru - В Тюмени 11 июня на территории Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВВИКУ) состоится массовый сеанс по одновременной игре в шахматы, сообщает в понедельник городской департамент по спорту и молодежной политике.

В шахматы одновременно будут играть 400 человек, среди них курсанты ТВВИКУ, представители шахматных клубов, воспитанники спортивных школ и детско-юношеских центров.

В городском департаменте по спорту и молодежной политике агентству "Интерфакс-Урал" сообщили, что участники турнира "ТВВИКУ-Тюмень" планируют установить рекорд России по самому массовому сеансу одновременной игры в шахматы.

Кроме этого, в рамках турнира ведущие тюменские шахматисты - мастер ФИДЕ Даниил Юффа и международный гроссмейстер Евгений Прокопчук - сыграют друг с другом на двадцати досках.