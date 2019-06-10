Собянин поддержал планы развития "Лаборатории Касперского"

10.06.19 14:57

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

10 июня. Interfax-Russia.ru - Мэр Москвы Сергей Собянин посетил технопарк "Водный стадион" на Ленинградском шоссе, якорным резидентом которого является АО "Лаборатория Касперского", и поддержал планы развития компании.

"Самое лучшее - рассказывать про кибербезопасность самим интернет-компаниям, особенно таким, как ваша, которая профессионально этой деятельностью занимается. Насколько я знаю, вы такую большую работу ведете и с университетами. Мы тоже пытаемся это делать и в школах, и в университетах, но без вашей помощи, я думаю, это невозможно сделать", - сказал Собянин, беседуя с основателем лаборатории Евгением Касперским и его сотрудниками.

Мэр отметил, с учетом высокого проникновения интернет-технологий в сферы городского хозяйства увеличивается опасность угроз хакерских атак.

"И количество исчисляется даже не десятками, а тысячами. Это, конечно, такой серьезный вызов для города, для будущих технологий. Не так давно канатная дорога останавливалась, стояла несколько дней. Это тоже ведь была хакерская атака, хотя совершенно безобидный проект, казалось бы. Но тем не менее. Идут атаки на интеллектуально-транспортную систему, портал mos.ru и так далее", - сказал Собянин.

"Насколько я помню, вы участвуете в защите наших платформ, в том числе ЕМИАС. Благодаря таким компаниям, как ваша, мы чувствуем себе вполне уверенными. Впереди у нас еще один серьезный проект, связанный с электронными голосованием. Это тоже должно быть безусловно защищено от всяких попыток исказить итоги голосования", - добавил Собянин.

При осмотре технопарка Касперский продемонстрировал мэру вирусную лабораторию, куда попадают образцы, которые не были обработаны автоматически.

"Статистика пугающая, потому что каждый день мы обрабатываем более 2 млн файлов, из которых примерно 350 тыс. - новые уникальные образцы вирусов. В основном обрабатывается автоматически, остальное обрабатывается в ручном режиме", - рассказал Касперский.

По его оценке, киберпреступность насчитывает сотни тысяч человек по всему миру. При этом, большинство из них действуют анонимно, и поймать их очень сложно.

Технопарк "Водный стадион" получил соответствующий статус в сентябре 2017 года, общая площадь его помещений технопарка составляет 70,5 тыс. кв. м. Имеются объекты инфраструктуры коллективного пользования: конгресс-холл, коворкинг, а также два спортивных зала для сотрудников.

Специализацией технопарка являются IT и информационная безопасность. Якорный резидент АО "Лаборатория Касперского" занимает большую часть арендных помещений. Помимо него, в рамках программы "Инкубатор "Лаборатории Касперского" - в технопарке "Водный стадион" работают восемь стартапов, в которых трудятся 96 человек. Среди них такой проект, как Verisium - разработка платформы для борьбы с контрафактом одежды и аксессуаров и общения брендов с пользователями.

В планах развития технопарка "Водный стадион" - строительство объектов второй очереди и создание новых рабочих мест. Помимо офисных зданий предполагается благоустройство прилегающей территории и создание качественной городской среды, в том числе спортивных площадок.

"Лаборатория Касперского" - стратегический партнёр правительства Москвы, ее продукты и сервисы используются в 200 странах и территориях мира.

Технологии "Лаборатории Касперского" защищают 400 млн пользователей и 270 тыс. организаций по всему миру, включая крупные компании и предприятия среднего и малого бизнеса. С начала 2019 года в Москве от кибератак защищен 1 млн пользователей.