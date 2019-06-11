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Матвиенко назвала дело Голунова "очень нехорошей историей" и сообщила о данных ей генпрокурором гарантиях

© РИА Новости. Виталий Белоусов
11 июня. Interfax-Russia.ru - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что обсудила "дело Голунова" с Генпрокурором Юрием Чайкой и тот заверил, что будет лично контролировать ход расследования.

"Я по этому вопросу вчера разговаривала с генеральным прокурором Юрием Яковлевичем Чайкой. Он дал абсолютные гарантии, что это дело будет находиться под строгим контролем Генеральной прокуратуры и лично под его контролем", - сказала Матвиенко на пленарном заседании во вторник.

"История вся эта очень нехорошая, правда. И мы еще отдельно на эту тему поговорим по возможной дальнейшей реакции", - отметила она.

Спикер Совфеда отметила, что обстоятельства задержания журналиста Ивана Голунова вызывают недоверие к следственным органам и либо демонстрируют непрофессионализм и головотяпство.

"Уже озвучены факты допущенных ошибок, нарушений. Они, конечно же, вызывают недоверие к следственным органам, что самое плохое в этой истории, на мой взгляд", - сказала Матвиенко журналистам во вторник.

По ее словам, "много вопросов, на которые общество должно получить четкие и внятные ответы: почему журналист Иван Голунов без решения суда был задержан более чем на 48 часов, почему были опубликованы фотографии из другого места, а не из его квартиры, где происходил обыск, почему по время обыска он не присутствовал (это требуется по всем процессуальным нормам)?".

"Знаете, либо это такой уже непрофессионализм, либо это головотяпство, либо это провокация. Я даже не знаю пока, как это назвать", - отметила она.

По словам Матвиенко, ситуация вокруг задержания Голунова вызвала большой общественный резонанс, острую реакцию журналистов, и для этого были основания.

"В этой ситуации успокаивает, что этот вопрос теперь находится под жестким контролем общественности, средств массовой информации, и это гарантия того, что следствие будет объективным. Уже невозможно будет по-другому", - сказала она.

Матвиенко отметила, что комиссия Совета Федерации по информационной политике будет внимательно следить за развитием ситуации вокруг дела Голунова.

"Мы будем держать этот вопрос тоже на контроле", - сказала спикер Совета Федерации.

Во вторник стало известно, что защита корреспондента "Медузы" Ивана Голунова обжаловала решение суда о его заключении под домашний арест. Об этом сообщил "Интерфаксу" адвокат журналиста, представляющий "Правозащиту Открытки" Сергей Бадамшин.

"Сторона защиты подала апелляционную жалобу на постановление Никулинского суда", - сказал Бадамшин агентству во вторник.

По его словам, защита просит суд апелляционной инстанции отменить решение Никулинского суда, который избрал Голунову в качестве меры пресечения домашний арест, как незаконное и необоснованное.

Жалобу адвоката на решение районного суда о заключении Голунова под домашний арест Мосгорсуд рассмотрит в пятницу, 14 июня.

"Рассмотрение апелляционной жалобы на постановление Никулинского суда, которым в отношении Голунова избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, назначено в Мосгорсуде на 14 июня в 11:00", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Никулинского суда Москвы.

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