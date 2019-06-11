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11.06.19 11:18
Обвиняемый в растрате экс-директор новосибирской клиники Мешалкина заявил о рейдерском захвате медцентра
Он отмечает, что поводом для возбуждения уголовного дела стала непроверенная информация о прибыли поставщиков клиники, при этом Минздрав РФ не посчитал необходимым проверить положение дел в клинике.
"Цепь вышеуказанных событий свидетельствует о фактическом рейдерском захвате Центра в целях возможного контроля финансовых бюджетных потоков", - сказано в открытом письме академика, поступившем в агентство "Интерфакс-Сибирь".
"Я являюсь законопослушным гражданином Российской Федерации и горжусь тем, что судьба предоставила мне возможность быть полезным нашему великому государству. Всю свою жизнь я посвятил спасению жизней граждан. Никаких преступлений я не совершал", - пишет академик.
По словам Караськова, сложившаяся в НМИЦ ситуация уже приводит к тому, что система поставок расходных материалов в центр разрушается. В результате люди могут лишиться возможности получить квалифицированную помощь.
При этом, подчеркнул он, НМИЦ в 2015-2017 годах, когда проводились проверки его хозяйственной деятельности, закупал расходные материалы исключительно по рыночным, а в ряде случаев и ниже рыночных, ценам.
Караськов просит главу государства о защите "профессионалов, которые очень нужны России".
Как сообщалось, Караськов, продолжающий лечиться после сердечного приступа в одной из городских больниц, обвиняется по ч.4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере).
Его жене Ирине Бойцовой, занимающей пост руководителя организационно-клинической службы клиники Мешалкина по организационно-клинической работе клиники, которая была задержана в понедельник, предъявлено обвинение по ч.5 ст. 33, ч.4 ст. 160 УК РФ (соучастие в присвоении или растрате в особо крупном размере). Суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу.
Как следует из постановления, уголовные дела в отношении Бойцовой и Караськова объединены в одно производство с делом замдиректора клиники Мешалкина Евгения Покушалова. Общая сумма похищенного имущества, по данным следствия, составляет 1 млрд 350 млн рублей.
16 мая Минздрав РФ уволил с поста директора НМИЦ академика РАН Караськова, руководившего клиникой с 1999 года, назначив затем исполняющим обязанности директора клиники главного внештатного специалиста-трансплантолога Минздрава РФ в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах Александра Чернявского.
Ранее НМИЦ им. академика Е.Н.Мешалкина несколько раз попадал в поле зрения правоохранительных органов, фигурируя в двух уголовных делах - о картельном сговоре (расследование завершено - ИФ) и о мошенничестве и отмывании денег, в чем обвиняется замдиректора НМИЦ Евгений Покушалов.
Ему предъявлено обвинение по статьям 159 УК РФ (мошенничество) и 171.1 УК РФ (легализация преступных доходов). Речь идет о хищении более 1,3 млрд руб. в 2015-2018 годах при проведении торгов, победа в которых обеспечивалась определенным компаниям.
После задержания Покушалова Караськов неоднократно выступал в защиту своего заместителя, заявляя, что тот не имел отношения к финансово-хозяйственной деятельности клиники.
Академик РАН Караськов - практикующий сердечно-сосудистый хирург, выполняющий все виды операций на сердце и сосудах, курирующий научные проблемы в области кардиохирургии и смежных дисциплинах. Исследования ученого посвящены фундаментальным и прикладным проблемам системы кровообращения.
НМИЦ имени академика Е.Н.Мешалкина - один из крупнейших в РФ центров, в котором оказывают помощь пациентам, страдающим не только заболеваниями сердечно-сосудистой системы, но и нейрохирургической, онкологической или сочетанной патологией. Ежегодно в центре проводят около 20 тыс. операций. Центр ведет научную работу в сфере клеточных технологий, а также новых биотехнологических расходных материалов для хирургии.
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