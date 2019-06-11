Суд арестовал на два месяца обвиняемого в растрате экс-директора новосибирской клиники Мешалкина

11.06.19 15:23

© РИА Новости. Алексей Филиппов

11 июня. Interfax-Russia.ru - Центральный районный суд Новосибирской области во вторник по ходатайству следствия арестовал на два месяца обвиняемого в растрате бывшего директора Национального медицинского исследовательского центра им. академика Е.Н.Мешалкина (НМИЦ, клиника Мешалкина) академика РАН Александра Караськова, передал корреспондент агентства "Интерфакс-Сибирь" из зала суда.

"Суд постановил: избрать Караськову меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 9 августа 2019 года", - огласил решение судья Мария Шишкина.

В решении суда сказано, Караськов что играл роль организатора наряду с другими обвиняемыми по делу, у него имеется недвижимость в Таиланде, он может скрыться от следствия, уничтожить доказательства по делу.

Как сообщалось, на прошлой неделе следствие уже просило об аресте академика Караськова, но суд не стал рассматривать ходатайство, так как обвиняемый на тот момент находился в кардиореанимации.

Караськов, попавший в больницу с сердечным приступом после задержания в начале июня, обвиняется по ч.4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере).

Его жене Ирине Бойцовой, занимающей пост руководителя организационно-клинической службы клиники Мешалкина по организационно-клинической работе клиники, которая была задержана в понедельник, предъявлено обвинение по ч.5 ст. 33, ч.4 ст. 160 УК РФ (соучастие в присвоении или растрате в особо крупном размере). Суд ранее избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу.

Как следует из постановления, уголовные дела в отношении Бойцовой и Караськова объединены в одно производство с делом замдиректора клиники Мешалкина Евгения Покушалова. Общая сумма похищенного имущества, по данным следствия, составляет 1 млрд 350 млн рублей.

16 мая Минздрав РФ уволил с поста директора НМИЦ академика РАН Караськова, руководившего клиникой с 1999 года, назначив затем исполняющим обязанности директора клиники главного внештатного специалиста-трансплантолога Минздрава РФ в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах Александра Чернявского.

Ранее НМИЦ им. академика Е.Н.Мешалкина несколько раз попадал в поле зрения правоохранительных органов, фигурируя в двух уголовных делах - о картельном сговоре (расследование завершено - ИФ) и о мошенничестве и отмывании денег, в чем обвиняется замдиректора НМИЦ Евгений Покушалов.

Ему предъявлено обвинение по ст. 159 УК РФ (мошенничество) и 171.1 УК РФ (легализация преступных доходов). Речь идет о хищении более 1,3 млрд руб. в 2015-2018 годах при проведении торгов, победа в которых обеспечивалась определенным компаниям.