Медицинские артефакты конца XIX века нашли во время реставрации Яузской больницы в Москве

13.06.19 10:13

Фото с сайта мэра Москвы

13 июня. Interfax-Russia.ru - Медицинские рукописные документы конца XIX века обнаружили во время реставрации одного из корпусов Яузской больницы, говорится в сообщении, опубликованном на сайте мэра Москвы.

"Бумаги обнаружили во время реставрации на чердаке больничного корпуса. Это лист назначений из книги господина Комарова и этикетка от пузырька с морфием", - сообщается на сайте мэра.

Уточняется, что данная находка предположительно датируется 1887 годом.

"В первую очередь эти два документа интересны тем, что они написаны медицинским языком конца XIX века. Во-вторых, эта находка - большая редкость и удача, потому что обычно бумажные источники хранятся 50-100 лет с момента их создания. Эти же документы более века находились в экстремальных условиях. При этом документы хорошо сохранились", - приводятся на сайте слова главы столичного департамента культурного наследия Алексея Емельянова.

Емельянов добавил, что сейчас артефакты переданы специалистам по реставрации бумаги. Они восстановят и детально изучат найденные документы.