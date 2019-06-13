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13.06.19 10:13
Медицинские артефакты конца XIX века нашли во время реставрации Яузской больницы в Москве
"Бумаги обнаружили во время реставрации на чердаке больничного корпуса. Это лист назначений из книги господина Комарова и этикетка от пузырька с морфием", - сообщается на сайте мэра.
Уточняется, что данная находка предположительно датируется 1887 годом.
"В первую очередь эти два документа интересны тем, что они написаны медицинским языком конца XIX века. Во-вторых, эта находка - большая редкость и удача, потому что обычно бумажные источники хранятся 50-100 лет с момента их создания. Эти же документы более века находились в экстремальных условиях. При этом документы хорошо сохранились", - приводятся на сайте слова главы столичного департамента культурного наследия Алексея Емельянова.
Емельянов добавил, что сейчас артефакты переданы специалистам по реставрации бумаги. Они восстановят и детально изучат найденные документы.
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