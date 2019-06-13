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13.06.19 13:41
Защита и обвинение обжаловали приговор полковнику Захарченко
"В суде зарегистрированы апелляционная жалоба, поданная в защиту интересов Захарченко, а также апелляционное представление государственного обвинителя на приговор от 10 июня 2019 года", - сообщили в суде.
Дата рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции будет известна позднее.
Пресненский суд в минувший понедельник приговорил Захарченко к 13 годам колонии строгого режима за получение особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и воспрепятствование правосудию (ч. 3 ст. 294 УК РФ).
Также суд назначил Захарченко штраф в размере 117 млн 990 тыс. рублей.
По приговору полковник лишен звания и наград. В течение трех лет ему запрещено занимать должности в правоохранительных органах и органах власти.
При этом суд оправдал экс-полицейского по одному из двух вмененных ему эпизодов получения взяток за непричастностью к преступлению - за ним признано право на реабилитацию.
Захарченко и адвокаты настаивают на его полной невиновности ввиду отсутствия в действиях полковника события и состава преступления. Прокурор Милана Дигаева поясняла "Интерфаксу", что сторона гособвинения намерена обжаловать приговор в части оправдания экс-полицейского по одному из эпизодов получения взяток.
Согласно приговору Пресненского суда, установлено, что Захарченко получил от бизнесмена Мехди Дусса 50-процентную дисконтную карту рыбного ресторана La Maree, с помощью которой при посещении заведений сети сэкономил около 3 млн рублей.
Кроме того, суд установил, что в 2016 году полковник предупредил финансового директора "Нота-банка" Галину Марчукову о предстоящих обысках.
Эпизод, по которому Захарченко оправдан, касается, якобы полученной им от Дусса вместе с экс-сотрудником ФСБ Дмитрием Сениным взятки в $800 тыс.
Свою вину Захарченко не признает ни по одному из эпизодов и называет возбужденные против него уголовные дела "фейковыми". Под арестом он находится с 10 сентября 2016 года.
Захарченко получил известность после того, как в 2016 году в квартире его сводной сестры были обнаружены наличные денежные средства в различной валюте на общую сумму около 8 млрд рублей.
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