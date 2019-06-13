Защита и обвинение обжаловали приговор полковнику Захарченко

13.06.19 13:41

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

13 июня. Interfax-Russia.ru - Защита осужденного за получение взятки и воспрепятствование правосудию бывшего сотрудника антикоррупционного главка МВД РФ (ГУЭБиПК) Дмитрия Захарченко и прокурор обжаловали приговор экс-полицейскому, сообщили "Интерфаксу" в Пресненском суде Москвы.

"В суде зарегистрированы апелляционная жалоба, поданная в защиту интересов Захарченко, а также апелляционное представление государственного обвинителя на приговор от 10 июня 2019 года", - сообщили в суде.

Дата рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции будет известна позднее.

Пресненский суд в минувший понедельник приговорил Захарченко к 13 годам колонии строгого режима за получение особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и воспрепятствование правосудию (ч. 3 ст. 294 УК РФ).

Также суд назначил Захарченко штраф в размере 117 млн 990 тыс. рублей.

По приговору полковник лишен звания и наград. В течение трех лет ему запрещено занимать должности в правоохранительных органах и органах власти.

При этом суд оправдал экс-полицейского по одному из двух вмененных ему эпизодов получения взяток за непричастностью к преступлению - за ним признано право на реабилитацию.

Захарченко и адвокаты настаивают на его полной невиновности ввиду отсутствия в действиях полковника события и состава преступления. Прокурор Милана Дигаева поясняла "Интерфаксу", что сторона гособвинения намерена обжаловать приговор в части оправдания экс-полицейского по одному из эпизодов получения взяток.

Согласно приговору Пресненского суда, установлено, что Захарченко получил от бизнесмена Мехди Дусса 50-процентную дисконтную карту рыбного ресторана La Maree, с помощью которой при посещении заведений сети сэкономил около 3 млн рублей.

Кроме того, суд установил, что в 2016 году полковник предупредил финансового директора "Нота-банка" Галину Марчукову о предстоящих обысках.

Эпизод, по которому Захарченко оправдан, касается, якобы полученной им от Дусса вместе с экс-сотрудником ФСБ Дмитрием Сениным взятки в $800 тыс.

Свою вину Захарченко не признает ни по одному из эпизодов и называет возбужденные против него уголовные дела "фейковыми". Под арестом он находится с 10 сентября 2016 года.

Захарченко получил известность после того, как в 2016 году в квартире его сводной сестры были обнаружены наличные денежные средства в различной валюте на общую сумму около 8 млрд рублей.