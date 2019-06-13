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Мосгорсуд признал законным наказание для Мамаева и Кокорина по делу о драках и хулиганстве

© РИА Новости. Илья Питалев
13 июня. Interfax-Russia.ru - Мосгорсуд оставил без изменения сроки лишения свободы, назначенные полузащитнику ФК "Краснодар" Павлу Мамаеву, нападающему ФК "Зенит" Александру Кокорину, его брату Кириллу и приятелю футболистов Александру Протасовицкому по приговору за драки и хулиганство, передал корреспондент "Интерфакса".

"Апелляционные жалобы адвокатов оставить без удовлетворения", - говорится в решении Мосгорсуда, оглашенном в четверг.

Пресненский суд Москвы 8 мая приговорил Мамаева и Протасовицкого к одному году пяти месяцам колонии общего режима по делу о драках и хулиганстве. Александр Кокорин и его брат Кирилл получили по году и шести месяцам колонии.

Адвокаты спортсменов просили Мосгорсуд отменить или изменить приговор, учтя нарушения закона, допущенные, по их мнению, при его постановлении, в том числе в части квалификаций действий осужденных, а также оценки доказательств.

В свою очередь, гособвинение в представлении на приговор попросило суд апелляционной инстанции уточнить квалификацию действий осужденных по статье о хулиганстве, добавив в нее признак совершения преступления с использованием предмета в качестве оружия, который оказался не указан в приговор, что и было сделано.

"Хотелось бы попросить вас по-человечески дать возможность вернуться в спорт, увидеть родителей, семью. (...) Хотелось бы справедливости, гуманности. Я считаю, что мы прошли этот путь достойно. (...) Ну и выйти уже наконец", - заявил Александр Кокорин, обращаясь к Мосгорсуду в четверг.

"Год, который мы по пересчету провели под стражей - мне кажется, этого достаточно. Я считаю, что мы гораздо больше пользы приносили, находясь на свободе, но обычная мужская драка перечеркнула все, что мы делали", - отметил, в свою очередь, Мамаев.

Таким образом, приговор спортсменам вступил в законную силу и подлежит исполнения. С учетом времени нахождения под стражей с октября прошлого года из расчета день под арестом за полтора в колонии общего режима Мамаеву и Протасовицкому осталось провести в заключении пять месяцев, Кокориным - полгода.

В "деле Мамаева и Кокорина" идет речь о двух драках с участием футболистов и их друзей утром 8 октября 2018 года в Москве. Одна из них произошла у гостиницы "Пекин", где пострадал водитель сотрудницы "Первого канала" Ольги Ушаковой - Виталий Соловчук. Вторая потасовка - с директором департамента Минпромторга Денисом Паком и гендиректором государственного научного центра "НАМИ" Сергеем Гайсиным - случилась в "Кофемании" на Большой Никитской улице.

Согласно приговору, все четверо фигурантов дела причинили легкий вред здоровью из хулиганских побуждений Соловчуку (п. "а" ч. 2 ст. 115), братья Кокорины совершили аналогичное преступление с использованием стула в качестве оружия в отношении Пака (пп. "а", "в" ч. 2 ст. 115 УК РФ), а Мамаев и Протасовцкий нанесли побои Гайсину (ст. 116 УК РФ).

Кроме того, суд установил, что фигуранты "совершили хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия" (п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ).

Кроме того, суд оправдал Кирилла Кокорина по одному из эпизодов.

Все четверо фигурантов в ходе предварительного и судебного следствия частично признали свою вину.

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