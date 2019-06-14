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14.06.19 08:50

Московский зоопарк запустит трансляцию из вольеров панд Жуи и Диндин

© РИА Новости. Александр Вильф
14 июня. Interfax-Russia.ru - На сайте Московского зоопарка с 1 июля будет запущена прямая видеотрансляция из вольеров, где с недавнего времени поселились китайские панды Жуи и Диндин, сообщает сайт столичной мэрии в пятницу.

"Чтобы познакомиться с необычными повадками бамбуковых медведей, недостаточно провести целый день у их вольера. Онлайн-трансляции помогут исправить эту ситуацию. Благодаря им каждый сможет наблюдать за пандами в разное время дня. Например, увидеть, как они добывают заранее спрятанные от них лакомства, едят фруктовый лед, играют. Кроме того, познакомиться с пандами получат возможность и те, кто живет за пределами Москвы и не может посетить зоопарк лично", - отметила гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова

Восемь видеокамер установили таким образом, чтобы за Жуи и Диндин можно было наблюдать с разных ракурсов. Сейчас ведется подготовка к началу трансляций и тестируется оборудование. Одновременно с прямым эфиром из павильона "Фауна Китая" начнут вести трансляцию из вольеров кустарниковых собак и гривистых волков.

Для удобства гостей в зоопарке действует специальное расписание посещения павильона "Фауна Китая". Так, в первые два часа открытия зоосада, с 08:00 до 10:00, навестить медведей могут все желающие, а для посещения с 10:00 до 21:00 нужна регистрация, доступная на сайте зоопарка, так и на специальной стойке, расположенной на подходе к павильону "Фауна Китая".

Руководство Московского зоопарка в 2016 году обратилось в посольство КНР с просьбой рассмотреть возможность передачи панд на временное содержание в рамках этой международной программы. Подготовка к приезду животных, а также переговоры по этому поводу прошли сравнительно быстро: на это потребовалось три года, тогда как, например, у Финляндии процесс занял 10, а у Нидерландов - 16 лет.

Две большие панды, самец Жуи и самка Диндин, были доставлены из провинции Сычуань в Москву в конце апреля. В начале мая они прошли ветеринарный контроль и поступили в Московский зоопарк, где находились на карантине.

5 июня президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин приехали в зоопарк посмотреть на панд.

Первыми посмотреть на привезенных из КНР панд также предоставили возможность и ребятам из двух стран - лауреатам олимпиады по китайскому языку, победителям Дельфийских игр, обладателям грантов мэра Москвы, детям китайских дипломатов, работающих в России.

В рамках программы две панды поселятся в Московском зоопарке на 15 лет.

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