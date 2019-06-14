В музее Победы на Поклонной горе 22 июня в знак памяти зажгут 1418 свечей

14.06.19 09:48

Фото "Интерфакса"

14 июня. Interfax-Russia.ru - В день начала Великой Отечественной войны, 22 июня, в столичном музее Победы на Поклонной горе пройдет традиционная акция "Свеча памяти", в рамках которой будет зажжено 1418 свечей, сообщается в пятницу на сайте столичного мэра.

"Цель акции - почтить подвиг советских воинов, отдавших свои жизни в боях за Родину. Ее участниками смогут стать все неравнодушные горожане. В знак памяти о каждом дне войны от Вечного огня будет зажжено 1418 свечей", - говорится в сообщении.

Как отмечают в мэрии, горящие свечи также можно будет увидеть на фасаде музея. С помощью технологии видеомэппинга на здании создадут гигантскую световую инсталляцию размером более 270 метров.

Акцию "Свеча памяти" поддержат музеи, входящие в федеральный проект "Территория Победы". Ровно в полночь зажгутся свечи памяти не только в Москве, но и во многих других городах России.

Вход в музей Победы на Поклонной горе 22 июня будет бесплатным, отмечают в мэрии.

В день начала Великой Отечественной войны все желающие смогут изучить экспозицию музея Победы, которая включает более 300 тысяч экспонатов. Это вещи солдат, фронтовые письма, элементы снаряжения и стрелковое оружие, добавили в пресс-службе.

В музейном кинозале "Конев" 22 июня покажут фильмы о войне - военную драму "Брестская крепость" режиссера Александра Котта, мелодраму "Белорусский вокзал" Андрея Смирнова, а также фильм Ларисы Шепитько о белорусских партизанах "Восхождение", уточняется в сообщении.