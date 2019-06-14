Москвичей предупредили о грозе с градом

14.06.19 10:36

© РИА Новости. Дмитрий Паршин

14 июня. Interfax-Russia.ru - В МЧС РФ предупредили о ливневом дожде с грозами и градом в ближайшие часы и рекомендовали водителям снизить скорость, а пешеходом - обходить шаткие конструкции.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие один-два часа с сохранением до 10:00 15 июня местами в Москве ожидается гроза, ливневой дождь, местами сильный, в отдельных районах град, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами 15-20 м/с", - сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.

В связи с прогнозом в ведомстве рекомендовали автомобилистам значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств.

"Находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрывайтесь под деревьями", - добавили в министерстве.

Ранее в столичном метеобюро сообщили "Интерфаксу", что в послеполуденные часы пятницы в Москве местами ожидаются кратковременные ливневые дожди и усиление ветра.

"Во второй половине дня пятницы с прохождением атмосферного фронта местами пройдут ливневые дожди, кое-где сопровождаемые грозами. Порывы ветра при грозе могут достигать 12-17 метров в секунду", - сказал собеседник агентства.

При этом, по его словам, при переменной облачности температура воздуха в Москве поднимется до 24-26 градусов.

В связи с ухудшением погодных условий метеобюро до 21:00 14 июня выпустило предупреждение.

По предварительным прогнозам синоптиков, в субботу в столичном регионе также пройдут дожди, а температура в дневные часы не превысит 20-22 градусов.