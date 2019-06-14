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Журналист Голунов будет настаивать на отмене судебного решения о его домашнем аресте

© РИА Новости. Владимир Песня
14 июня. Interfax-Russia.ru - Журналист "Медузы" Иван Голунов, с которого было снято обвинение в покушении на сбыт наркотиков, заявил, что будет добиваться отмены постановления суда, который ранее избрал ему в качестве меры пресечения домашний арест.

"Я буду настаивать на том, чтобы решение суда было отменено, чтобы впредь судебная система более ответственно относилась к вынесению решений по подобным статьям", - сказал Голунов журналистам.

В пятницу Мосгорсуд снял с рассмотрения жалобу адвокатов на домашний арест Голунова и отказался по ходатайству защиты вернуть "арестное" дело в суд первой инстанции для ознакомления с протоколом заседания по избранию ему меры пресечения и внесения дополнений в апелляционную жалобу в случае необходимости.

"Я оказался в довольно странной ситуации, когда руководитель следственной группы считает, что я не причастен к этому делу, а решение суда не отменено", - подчеркнул Голунов.

При этом он рассказал, что живет "на адреналине" после освобождения.

"Я пытался сделать вид, что все как обычно, но пока я живу на адреналине. У меня случаются панические атаки на тему безопасности. Сейчас мне просто нужно, как минимум, прийти в себя", - заявил Голунов журналистам в пятницу.

Он отметил, что пока не решил, пойдет ли на согласованный городскими властями митинг в свою поддержку в воскресенье, 16 июня, на Проспекте Сахарова в Москве.

"Мне нужно прийти в себя, осознать что происходит. Сегодня пятница, есть еще два дня - я постараюсь принять решение", - сказал Голунов.

Корреспондент базирующегося в Латвии российского интернет-издания Meduza Иван Голунов 6 июня был задержан полицейскими в Москве на Цветном бульваре. В пресс-службе столичного главка МВД заявили, что при досмотре, а позднее при обыске в квартире Голунова были изъяты наркотические средства. Ему было предъявлено обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере" (ч. 3 ст. 30 - п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Никулинский суд Москвы 8 июня избрал ему в качестве меры пресечения домашний арест сроком до 7 августа.

Журналист заявил в суде, что считает себя невиновным и связывает свое уголовное преследование со своими публикациями, а наркотики ему подбросили.

Во вторник, 11 июня, после широкой общественной кампании в его поддержку Голунов был освобожден из-под ареста, обвинения с него сняты за недоказанностью.

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