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14.06.19 12:16
Журналист Голунов будет настаивать на отмене судебного решения о его домашнем аресте
"Я буду настаивать на том, чтобы решение суда было отменено, чтобы впредь судебная система более ответственно относилась к вынесению решений по подобным статьям", - сказал Голунов журналистам.
В пятницу Мосгорсуд снял с рассмотрения жалобу адвокатов на домашний арест Голунова и отказался по ходатайству защиты вернуть "арестное" дело в суд первой инстанции для ознакомления с протоколом заседания по избранию ему меры пресечения и внесения дополнений в апелляционную жалобу в случае необходимости.
"Я оказался в довольно странной ситуации, когда руководитель следственной группы считает, что я не причастен к этому делу, а решение суда не отменено", - подчеркнул Голунов.
При этом он рассказал, что живет "на адреналине" после освобождения.
"Я пытался сделать вид, что все как обычно, но пока я живу на адреналине. У меня случаются панические атаки на тему безопасности. Сейчас мне просто нужно, как минимум, прийти в себя", - заявил Голунов журналистам в пятницу.
Он отметил, что пока не решил, пойдет ли на согласованный городскими властями митинг в свою поддержку в воскресенье, 16 июня, на Проспекте Сахарова в Москве.
"Мне нужно прийти в себя, осознать что происходит. Сегодня пятница, есть еще два дня - я постараюсь принять решение", - сказал Голунов.
Корреспондент базирующегося в Латвии российского интернет-издания Meduza Иван Голунов 6 июня был задержан полицейскими в Москве на Цветном бульваре. В пресс-службе столичного главка МВД заявили, что при досмотре, а позднее при обыске в квартире Голунова были изъяты наркотические средства. Ему было предъявлено обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере" (ч. 3 ст. 30 - п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Никулинский суд Москвы 8 июня избрал ему в качестве меры пресечения домашний арест сроком до 7 августа.
Журналист заявил в суде, что считает себя невиновным и связывает свое уголовное преследование со своими публикациями, а наркотики ему подбросили.
Во вторник, 11 июня, после широкой общественной кампании в его поддержку Голунов был освобожден из-под ареста, обвинения с него сняты за недоказанностью.
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