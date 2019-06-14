Более пяти тысяч машин без номеров эвакуировано на спецстоянки с 2017 года

14.06.19 12:43

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

14 июня. Interfax-Russia.ru - Тысячи автомобилей без номеров в Москве были перемещены на штрафстоянки за два года, сообщили в пресс-службе ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" в пятницу.

"Более 5 тысяч автомобилей, оставленных на парковках без государственных регистрационных знаков или с подложными номерами, было перемещено за последние два года", - сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе.

По словам собеседника агентства, такие автомобили значительно затрудняют работу правоохранительных органов, так как их сложнее идентифицировать, и могут угрожать безопасности москвичей, быть причастными к противоправной деятельности.

"По решению Антитеррористической комиссии Москвы с 29 апреля 2017 года они перемещаются на специализированные стоянки для проведения сотрудниками полиции проверки автомобилей и их владельцев, установления их возможной причастности к противоправной, в том числе террористической деятельности",- сказали в пресс-службе.

Как подчеркнули в АМПП, особое внимание уделяется автомобилям, которые оставлены в местах большого скопления людей: у остановок общественного транспорта, станций метро, парков, скверов.

"Решение об их перемещении принимают инспекторы МАДИ или сотрудники полиции", - отмечают в пресс-службе.

В АМПП подчеркивают, что "владельцы припаркованных без номеров автомобилей испытывают дополнительные трудности при их возврате со спецстоянки, так как не могут получить информацию, куда именно был отправлен неидентифицируемый автомобиль".