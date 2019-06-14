Охотники застрелили двух агрессивных медведей в дачном поселке под Красноярском

14.06.19 14:21

© РИА Новости. Сергей Красноухов

14 июня. Interfax-Russia.ru - Охотники застрелили двух молодых медведей, которые гуляли возле дач недалеко от города Железногорска (Красноярский край), сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) города.

По информации дежурного, сообщение о медведях в районе дачного поселка поступило в полицию, сотрудники прибыли на место и вызвали охотников.

"Вначале охотники пытались медведей прогнать, но звери попытались напасть на людей, животных пришлось уничтожить", - пояснили в ЕДДС.

Ранее сообщалось, что в конце мая власти региона издали приказ об отстреле 87 особей бурого медведя на территории Красноярского края в связи с увеличением их численности и угрозой жизни и здоровью людей.