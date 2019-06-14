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14.06.19 18:09
Пожар на полигоне под Воронежем локализован
"Силами штатных пожарных команд гарнизона, а также расчетов МЧС место возгорания локализовано. Осуществляется проливка территории. Пострадавших или угрозы распространения огня на населенные пункты нет", - говорится в сообщении Минобороны.
По словам военных, возгорание произошло в результате пала травы, огонь перекинулся на территорию полигона.
Между тем в пресс-службе МЧС РФ "Интерфаксу" сообщили, что возгорание локализовано на площади три гектара. "В настоящее время пожар локализован на площади 3 га. Расстояние до ближайших строений - 15 км", - сказали в пресс-службе
Всего к тушению было привлечено 53 человека, 17 единицы техники, от МЧС России 22 человек 6 единиц техники.
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